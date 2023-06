ബ്ലേഡ് കൊണ്ടു വരഞ്ഞു, അലർച്ച കേൾക്കാതിരിക്കാൻ ഉച്ചത്തിൽ പാട്ട്; 23കാരിയുടെ മരണത്തിൽ ദമ്പതികൾ എവിടെ?

ഗാസിയാബാദ്∙ വീട്ടിൽനിന്ന് ആരംഭണങ്ങൾ മോഷ്ടിച്ചെന്ന് ആരോപിച്ച് യുവതിയെ ബന്ധുക്കൾ മർദിച്ചു കൊലപ്പെടുത്തി. ഉത്തർപ്രദേശിലെ ഗാസിയാബാദിലാണ് സംഭവം. 23 വയസ്സുകാരിയായ സമീനയാണ് മരിച്ചത്. കുറ്റം ‘ഏറ്റുപറയാൻ’ സമീനയെ ബ്ലേഡും വടിയും ഉപയോഗിച്ച് ആക്രമിക്കുകയായിരുന്നു. നിലവിളി പുറത്തുകേൾക്കാതിരിക്കാൻ ഉച്ചത്തിൽ പാട്ടുവയ്ക്കുകയും ചെയ്തു. സമീന മരിച്ചെന്നു മനസ്സിലായപ്പോൾ ബന്ധുക്കൾ ഓടിരക്ഷപ്പെട്ടു. വീട്ടിൽനിന്നു രണ്ടു ദിവസമായി നിർത്താതെ പാട്ടു കേട്ടതിനെ തുടർന്നു സംശയം തോന്നിയ അയൽവാസികൾ പൊലീസിൽ വിവരമറിയിക്കുകയായിരുന്നു.

തിങ്കളാഴ്ചയാണ് ഗാസിയാബാദിലെ സിദ്ധാർഥ് വിഹാറിൽ താമസിക്കുന്ന ബന്ധുക്കളായ ഹീനയുടെയും രമേശിന്റെയും വീട്ടിൽ സമീന എത്തിയത്. ഇരുവരുടെയും മകന്റെ ജന്മദിനാഘോഷത്തിൽ‌ പങ്കെടുക്കുന്നതിനാണ് സമീന വന്നത്. വീട്ടിൽനിന്ന് അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ വിലമതിക്കുന്ന ആഭരണങ്ങൾ കാണാതായതോടെ സമീനയാണ് മോഷ്ടിച്ചതെന്ന് ഇരുവരും ആരോപിക്കുകയായിരുന്നു.

തുടർന്നു ഹീനയും രമേശും മറ്റുള്ളവരും ചേർന്ന് വടി ഉൾപ്പെടെയുള്ള സാധനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് സമീനയെ മർദിക്കുകയായിരുന്നെന്നു പൊലീസ് പറഞ്ഞു. കുറ്റസമ്മതിക്കാൻ അവളുടെ ശരീരത്തിൽ ബ്ലേഡ് ഉപയോഗിച്ച് വരയുകയും നിലവിളി കേൾക്കാതിരിക്കാൻ ഉച്ചത്തിൽ പാട്ട് വയ്ക്കുകയും ചെയ്തു. ക്രൂരമർദനത്തെ തുടർന്ന് സമീന മരണത്തിനു കീഴടങ്ങിയതോടെ പ്രതികൾ ഓടിരക്ഷപ്പെട്ടു. എന്നാൽ പാട്ടു നിർത്താതിരുന്നതോടെ അയൽവാസികൾ പൊലീസിൽ വിവരമറിയിച്ചു. പ്രതികൾക്കായി തിരച്ചിൽ തുടരുകയാണെന്ന് അസിസ്റ്റന്റ് പൊലീസ് കമ്മിഷണർ രവികുമാർ പറഞ്ഞു.

English Summary: Relatives Torture Woman To Death, Play Loud Music To Muffle Her Screams