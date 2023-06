രണ്ടാഴ്ചയിക്കിടെ 20 ആക്രമണം, തലയ്ക്ക് വില 21,000 രൂപ: ഒടുവിൽ കുരങ്ങിനെ കുടുക്കി

ഭോപ്പാൽ∙ മധ്യപ്രദേശിലെ രാജ്ഗ‍ർ ടൗണിൽ രണ്ടാഴ്ച ഭീകരാന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിച്ച കുരങ്ങിനെ പിടികൂടി. 20 ആളുകളെ ആക്രമിച്ച കുരങ്ങിനെ നീണ്ട പരിശ്രമത്തിനു പിന്നാലെയാണു പിടികൂടിയത്. ഡ്രോൺ ഉപയോഗിച്ചാണു കുരങ്ങിരിക്കുന്ന സ്ഥാനം കണ്ടെത്തിയത്. പിടികൂടിയ കുരങ്ങിനെ കൂട്ടിലിട്ടു. കുരങ്ങിനെ പിടികൂടി നൽകുന്നവർക്ക് 21,000 രൂപ പ്രതിഫലം ജില്ലാഭരണകൂടം പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു.



ജനാലകളിലും മേൽക്കൂരകളിലും നിന്നും ആളുകളുടെ നേരെ ചാടി കുരങ്ങ് ആക്രമിക്കുന്നത് പതിവായിരുന്നു. കുരങ്ങന്റെ ആക്രമണത്തിന് ഇരയായ 20 പേരില്‍ എട്ടുപേർ കുട്ടികളാണ്. നിരവധി തവണ കുരങ്ങിനെ പിടികൂടാൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും എല്ലാം പരാജയപ്പെട്ടു. തുടർന്നാണു ജില്ലാഭരണകൂടം കുരങ്ങിനെ പിടികൂടുന്നവർക്ക് പ്രതിഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചത്.

‘‘കുരങ്ങിനെ പിടികൂടാനുള്ള മാർഗം മുനിസിപാലിറ്റിക്കുണ്ടായിരുന്നില്ല. ജില്ലാ കലക്ടറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സഹായം തേടുകയായിരുന്നു. തുടർന്ന് ഉജ്ജെയിനിലെ വനംവകുപ്പിലെ രക്ഷാപ്രവർത്തന സംഘത്തെ വിളിച്ചു. മുനിസിപ്പാലിറ്റി സ്റ്റാഫും പ്രദേശവാസികളും സഹായിച്ചു. നാലുമണിക്കൂറെടുത്താണ് കുരങ്ങിനെ പിടികൂടിയത്’’–രാജ്‍ഗർ മുൻസിപ്പൽ കോർപ്പറേഷൻ ചെയർമാൻ വിനോദ് സഹു പറഞ്ഞു. പ്രഖ്യാപിച്ച 21,000 രൂപ രക്ഷാപ്രവർത്തന സംഘത്തിനു നൽകുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

