നാടാകെ വീര്യം കൂട്ടി ‘ശ്രീധരന്‍ ഷാപ്പുകള്‍’; ദുരന്ത സാധ്യത അറിയിച്ചിട്ടും അനങ്ങാത്ത ആഭ്യന്തരം

തിരുവനന്തപുരം ∙ സംസ്ഥാനത്തെ എൺപതിൽപരം കള്ളുഷാപ്പുകൾ തൃശൂർ സ്വദേശിയായ ശ്രീധരൻ ബെനാമി പേരിൽ നടത്തിയത് പല അനിഷ്ട സംഭവങ്ങൾക്കും ഇടയാക്കാമായിരുന്നെന്ന് എക്സൈസ് ഇന്റലിജൻസ് റിപ്പോർട്ട്. മുൻകാല അനുഭവങ്ങൾവച്ച് നോക്കുമ്പോൾ മദ്യദുരന്തം അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് സാധ്യതയുണ്ടായിരുന്നതായാണ് റിപ്പോർട്ടിലെ പരാമർശം. അസി. എക്സൈസ് കമ്മിഷണർ എക്സൈസ് കമ്മിഷണർക്ക് നൽകിയ റിപ്പോർട്ടിന്റെ പകർപ്പ് ‘മനോരമ ഓൺലൈന്’ ലഭിച്ചു.

12 കേസുകളാണ് സംഭവത്തിൽ റജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. രാഷ്ട്രീയ സമ്മർദമുള്ളതിനാൽ അന്വേഷണം കാര്യക്ഷമമായി നടക്കുന്നില്ലെന്ന് എക്സൈസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറയുന്നു. എക്സൈസ് മേധാവിയായിരുന്ന എസ്.ആനന്ദകൃഷ്ണൻ ബെനാമി കള്ളുഷാപ്പുകളെക്കുറിച്ച് പൊലീസ് അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ട് ആഭ്യന്തരവകുപ്പിന് കത്തു നൽകി ഒരുമാസം പിന്നിട്ടിട്ടും തുടർനടപടിക്കായി ഇതുവരെ പൊലീസ് ആസ്ഥാനത്തേക്ക് അയച്ചില്ല. ഷാപ്പുകളുടെ ലൈസന്‍സ് താൽക്കാലികമായി റദ്ദാക്കി.

റിപ്പോർട്ടിലെ കണ്ടെത്തലുകൾ:

ഒരാൾക്ക് രണ്ടു കള്ളു ഷാപ്പുകൾ മാത്രമേ നടത്താവൂ എന്ന വ്യവസ്ഥ ലംഘിക്കുന്നതിനാണ് ശ്രീധരൻ ബെനാമി പേരുകളിൽ 17 ഗ്രൂപ്പുകളിലായി എൺപതിലധികം കള്ളുഷാപ്പുകൾ നടത്തിയത്. മാവേലിക്കര റേഞ്ചിലെ ഒന്നു മുതൽ ആറുവരെയുള്ള ഷാപ്പുകൾ ഉൾപ്പെടുന്ന ഒന്നാം ഗ്രൂപ്പ് ശ്രീധരന്റെ മകന്റെ പേരിലായിരുന്നു. വീര്യം കൂടിയ കള്ള് വിറ്റതിന്റെ പേരിൽ ലൈസൻസ് റദ്ദു ചെയ്തു. ഈ ഷാപ്പുകൾ പിന്നീട് ശ്രീധരന്റെ അക്കൗണ്ടന്റിന്റെ സുഹൃത്താണു നടത്തിയത്.

കായംകുളം റേഞ്ചിലെ ഒന്നാംഗ്രൂപ്പ് കള്ളുഷാപ്പുകൾ മരുമകളുടെ പേരിലും രണ്ടാം ഗ്രൂപ്പ് കള്ളുഷാപ്പുകൾ തൊഴിലാളി പ്രതിനിധിയുടെ പേരിലും നാലാം ഗ്രൂപ്പ് ഡ്രൈവറുടെ പേരിലും ശാസ്താംകോട്ട റേഞ്ചിലെ ഒന്നാം ഗ്രൂപ്പ് ഭാര്യയുടെ പേരിലും മൂന്നാം ഗ്രൂപ്പ് മരുമകളുടെ അച്ഛന്റെ പേരിലും നൂറനാട് റേഞ്ചിലെ ഒന്നാം ഗ്രൂപ്പ് ഷാപ്പുകൾ ജ്യേഷ്ഠന്റെ പേരിലുമാണ് നടത്തിയിരുന്നത്. ഇതടക്കമുള്ള 8 ഗ്രൂപ്പുകളിലെ ഷാപ്പുകൾ താനാണ് നേരിട്ടു നടത്തുന്നതെന്നും മറ്റു ഗ്രൂപ്പിലെ കള്ളുഷാപ്പുകളുടെ പ്രവർത്തനത്തിന് സഹായമാണ് നൽകുന്നതെന്നും ശ്രീധരൻ മൊഴി നൽകി. എല്ലാ ഷാപ്പുകളുടെ നടത്തിപ്പിനു ശ്രീധരനാണ് സാമ്പത്തികമായി സഹായിക്കുന്നതെന്നാണു തൊഴിലാളി യൂണിയൻ പ്രതിനിധികളുടെ മൊഴി.

‌പാലക്കാട്ടെ ചെത്തുതോട്ടം എടുത്തതും അവിടെനിന്ന് കള്ള് കൊണ്ടുവരുന്നതും ശ്രീധരനാണ്. ചെങ്ങന്നൂർ താലൂക്കിലെ കള്ളുചെത്ത് വ്യവസായ തൊഴിലാളി യൂണിയനുകളും ശ്രീധരനുമായി തൊഴിലാളികളുടെ വേതനം സംബന്ധിച്ച് കരാർ ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നു. കരാറിന്റെ പകർപ്പ് ലഭിച്ചതോടെ ആ ഷാപ്പുകൾ ശ്രീധരനാണ് നടത്തുന്നതെന്നു മനസ്സിലായി. വാടാനപ്പള്ളി റേഞ്ചിലെ ഒന്നാം ഗ്രൂപ്പിലെ ഷാപ്പുകൾ മാത്രമാണ് ശ്രീധരൻ സ്വന്തം പേരിൽ നടത്തുന്നത്. ബാക്കിയുള്ള ഷാപ്പുകൾ ബന്ധുക്കളുടെയും സുഹൃത്തുക്കളുടെയും തൊഴിലാളി യൂണിയനുകളുടെയും പേരിൽ ബെനാമിയായി നടത്തുന്നതാണ്. ഷാപ്പുകളുടെ വാടക, തൊഴിലാളികളുടെ വേതനം എന്നിവയ്ക്കെല്ലാം ചെട്ടിക്കുളങ്ങര ബ്രാഞ്ചിലെ ശ്രീധരന്റെ അക്കൗണ്ടിൽനിന്നാണ് തുക കൈമാറിയത്.

