മലപ്പുറം ∙ പതിമൂന്നു വയസ്സുകാരന്റെ മരണം എച്ച്1എന്‍1 ബാധിച്ചെന്ന് സ്ഥിരീകരണം. കുറ്റിപ്പുറം പൈങ്കണ്ണൂർ സ്വദേശി ഗോകുൽദാസ് ആണ് തിങ്കളാഴ്ച പുലർച്ചെ മരിച്ചത്. പനി ബാധിച്ച് കുറ്റിപ്പുറം താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിൽ എത്തിയ ഗോകുൽദാസ് മരുന്നു നൽകിയതിന് പിന്നാലെ കുഴഞ്ഞുവീണ് അബോധാവസ്ഥയിലാവുകയായിരുന്നു.

സംസ്ഥാനത്ത് പനിബാധിച്ച് 13,409 പേരാണ് വ്യാഴാഴ്ച ചികിത്സ തേടിയത്. ഈ മാസം പനിബാധിച്ചവരുടെ എണ്ണം രണ്ടു ലക്ഷം കടന്നു. പനി വ്യാപനത്തിൽ തദ്ദേശ വകുപ്പിനെ പഴിചാരുകയാണ് ആരോഗ്യവകുപ്പ്.

ശുചീകരണ പ്രവർത്തനം കാര്യക്ഷമമാക്കാന്‍ യോഗം വിളിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് തദ്ദേശ വകുപ്പിന് കത്ത് നൽകി. എന്നാല്‍ തദ്ദേശവകുപ്പിന് വീഴ്ചയെന്നത് മാധ്യമവാര്‍ത്തകള്‍ മാത്രമെന്ന് മന്ത്രി എം.ബി.രാജേഷ് പ്രതികരിച്ചു. പനി ബാധിച്ച മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്റെ ഒരാഴ്ചത്തെ ഒൗദ്യോഗിക പരിപാടികള്‍ റദ്ദാക്കി.

