വീടുകൾക്ക് മുന്നിൽ വഴിമുടക്കിയ കൂറ്റൻ പൈപ്പുകൾ നീക്കാൻ നിർദേശം; 150 കുടുംബങ്ങൾക്ക് ആശ്വാസം

തിരുവനന്തപുരം ∙ ആനയറയിലെ കൂറ്റൻ പൈപ്പുകൾ വീടുകൾക്ക് മുന്‍പിൽനിന്ന് നീക്കണമെന്ന് മനുഷ്യാവകാശ കമ്മിഷൻ. ജല അതോറിറ്റി സ്വീവറേജ് ഡിവിഷൻ എൻജിനീയർക്കാണ് നിര്‍ദേശം നൽകിയത്. രണ്ടര മാസമായി വഴിമുടക്കി കിടക്കുന്ന പൈപ്പുകൾ 150 കുടുംബങ്ങളെയാണ് ദുരിതത്തിലാക്കിയത്.

മനോരമ ന്യൂസാണ് നാട്ടുകാരുടെ ദുരിതം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത്. സമീപത്തുള്ള ആശുപത്രിയിലേക്ക് ആംബുലൻസുകൾക്ക് പോലും പോകാൻ കഴിയാത്ത തരത്തിലായിരുന്നു പൈപ്പുകൾ സ്ഥാപിച്ചിരുന്നത്. പൈപ്പുകൾ നീക്കി 15 ദിവസത്തിനകം റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കാനാണ് കമ്മിഷൻ നിർദേശം.

English Summary: The Human Rights Commission order to Kerala Water Authority to remove the pipes from the front of the houses