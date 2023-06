‘മന്ത്രി എന്തു പിഴച്ചു; ആരെങ്കിലും ചെയ്യുന്ന കുഴപ്പങ്ങൾക്കെല്ലാം ഉത്തരവാദി മന്ത്രിയാണോ?’

മാവേലിക്കര∙ മന്ത്രി എന്തു പിഴച്ചു? മന്ത്രി എന്തിനാണ് രാജി വയ്ക്കേണ്ടത്? ആരെങ്കിലും ചെയ്യുന്ന കുഴപ്പങ്ങൾക്കെല്ലാം ഉത്തരവാദി മന്ത്രിയാണോ? ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് മന്ത്രി ആർ. ബിന്ദുവിനെ പിന്തുണച്ച് മന്ത്രി കെ.രാജൻ. സർവകലാശാലകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവാദങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി ഡോ. ആർ. ബിന്ദു രാജി വയ്ക്കണ്ടേ എന്ന ചോദ്യത്തോട് പ്രതികരിക്കുകയായിരുന്നു മന്ത്രി കെ.രാജൻ.

സർവകലാശാലകളിലെ ക്ലർക്ക്, ശിപായി ജോലികൾ മന്ത്രിക്ക് പോയി ചെയ്യാൻ കഴിയില്ലല്ലോ? ആരെങ്കിലും കാണിക്കുന്ന തെറ്റായ പ്രവണതയുടെ ഉത്തരവാദിത്വം മന്ത്രിയ്ക്കല്ല. അതിനാൽ ആർ. ബിന്ദു രാജിവയ്ക്കേണ്ട ഒരു സാഹചര്യവുമില്ലെന്ന് മാവേലിക്കര വെട്ടിയാറിൽ സ്മാർട് വില്ലേജ് ഓഫീസ് ഉദ്ഘാടനത്തിനു ശേഷം മന്ത്രി കെ. രാജൻ പറഞ്ഞു

English Summary: Is mister responsible for all the mistakes they make?