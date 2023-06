‘വന്യജീവി സംഘർഷം കുറയ്ക്കാൻ മാർഗമുണ്ട്, വേണ്ടത് 1150 കോടി’; റിപ്പോർട്ടിൽ ഞെട്ടി സർക്കാർ

തിരുവനന്തപുരം ∙ മനുഷ്യനും വന്യജീവികളുമായുള്ള സംഘർഷങ്ങൾക്ക് കാരണം കണ്ടെത്തി ശുപാർശകൾ നൽകാൻ സർക്കാർ രൂപീകരിച്ച രണ്ട് സമിതികളുടെ പദ്ധതി നിർദേശത്തിൽ ‘ഞെട്ടി’ സർക്കാർ. ഒരു റിപ്പോർട്ടിലെ നിർദേശങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കാൻ 5 വർഷത്തേക്ക് ചെലവ് 620 കോടിരൂപ. മറ്റൊരു വിദഗ്ധ സമിതി അവരുടെ റിപ്പോർട്ടിലെ നിർദേശങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കാൻ 10 വർഷത്തേക്ക് നിർദേശിച്ചത് 1150 കോടിരൂപ.

ഇത്രയും തുക വിനിയോഗിക്കാൻ ഇല്ലാത്തതിനാൽ സർക്കാർ മൂന്നാമത് സമിതിയെ പഠനത്തിനായി നിയോഗിച്ചു. സാമ്പത്തിക ലഭ്യതയ്ക്ക് അനുസരിച്ച് പദ്ധതി നിർദേശിക്കാനാണ് ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. മനുഷ്യ–വന്യജീവി സംഘർഷങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച് പഠനം നടത്തി പരിഹാര മാർഗങ്ങൾ ശുപാർശ ചെയ്യാൻ 2021ലാണ് സർക്കാർ നിർദേശിച്ചത്. പ്രിൻസിപ്പൽ ചീഫ് കൺസർവേറ്റർ ഓഫ് ഫോറസ്റ്റ് വൈൽഡ് ലൈഫ് റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിച്ചു.

റിപ്പോർട്ടിലെ നിർദേശങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കാൻ 5 വർഷത്തേക്ക് 620 കോടിരൂപയാണ് ചെലവ് കണക്കാക്കിയത്. തുടർന്നു സർക്കാർ മറ്റൊരു വിദഗ്ധ സമിതി രൂപീകരിച്ചു. വിശദമായ പഠനങ്ങള്‍ക്കും ചർച്ചകൾക്കുംശേഷം സമിതി റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിച്ചു. ഈ നിർദേശം നടപ്പിലാക്കാൻ 10 വർഷത്തേക്ക് 1150 കോടിയാണ് കണക്കാക്കിയത്. ഇത്രയും തുക കണ്ടെത്താൻ കഴിയില്ലെന്നായിരുന്നു വനംവകുപ്പിന്റെ നിലപാട്. ഇതോടെ മൂന്നാമത് സമിതിയെ സർക്കാർ നിയോഗിച്ചു.

സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി പരിഗണിച്ച് മൂന്നുവർഷം വരെയും അതിനു മുകളിലുമുള്ള പദ്ധതികൾ കണ്ടുപിടിക്കാനും അതിനാവശ്യമായ സാമ്പത്തിക സ്രോതസ്സ് നിർദേശിക്കാനുമാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. മൂന്നാഴ്ചയ്ക്കകം റിപ്പോർട്ട് നൽകണം. അഡി.ചീഫ് സെക്രട്ടറി ജ്യോതിലാലാണ് സമിതി ചെയർമാൻ.

English Summary: Kerala Government forms another committee to study about wild animal attack