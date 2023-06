പാലായിൽ സുഹൃത്തിനെ കിണറ്റിൽ തള്ളിയിട്ട് കൊല്ലാൻ ശ്രമം; യുവാവ് അറസ്റ്റിൽ

പാലാ ∙ സുഹൃത്തിനെ കിണറ്റിൽ തള്ളിയിട്ട് കൊല്ലാൻ ശ്രമിച്ച കേസിൽ യുവാവിനെ പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. അന്തിനാട് വലിയ കാവുംപുറം നരിക്കുഴിയിൽ വീട്ടിൽ ജോബി ചെറിയാൻ (40) എന്നയാളെയാണ് പാലാ പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഉള്ളനാട് ഭാഗത്തുവച്ച് ഇയാളുടെ സുഹൃത്തുമായി വാക്കുതർക്കം ഉണ്ടാവുകയും തുടർന്ന് സമീപത്തുള്ള കിണറ്റിലേക്ക് തള്ളിയിടുകയുമായിരുന്നു.

പരാതിയെ തുടർന്ന് പാലാ പൊലീസ് കേസ് റജിസ്റ്റർ ചെയ്യുകയും ഇയാളെ പിടികൂടുകയും ചെയ്തു. പാലാ സ്റ്റേഷൻ എസ്എച്ച്ഒ കെ.പി.ടോംസൺ, എഎസ്ഐ ബിജു കെ.തോമസ്, സിപിഒ ജോബി ജോസഫ് എന്നിവർ ചേർന്നാണ് ഇയാളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കിയ ഇയാളെ റിമാൻഡ് ചെയ്തു.

English Summary: Man who tried to kill friend by pushing into well, arrested