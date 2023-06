‘അന്നാദ്യമായി വൈറ്റ് ഹൗസ് പുറത്തുനിന്ന് കണ്ടു’: ആരവങ്ങൾക്കിടെ ഓർമകളുമായി മോദി

വാഷിങ്ടൻ ∙ വൈറ്റ് ഹൗസിൽ തടിച്ചുകൂടിയ ഇന്ത്യൻ സമൂഹത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നതിനിടെ, വൈറ്റ് ഹൗസ് ആദ്യമായി കണ്ടതിന്റെ ഓർമകൾ പങ്കുവച്ച് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി. ‘‘ഏകദേശം മൂന്നു പതിറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുൻപ് സാധാരണക്കാരനായി ഞാൻ അമേരിക്ക സന്ദർശിച്ചിരുന്നു. അന്നു വൈറ്റ് ഹൗസ് പുറത്തുനിന്നു കണ്ടു. പ്രധാനമന്ത്രിയായ ശേഷം പലതവണ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ, ഇതാദ്യമായാണ് ഇത്രയും ഇന്ത്യക്കാർക്കായി വൈറ്റ് ഹൗസിന്റെ വാതിലുകൾ തുറക്കുന്നത്.’’– വൈറ്റ് ഹൗസിന്റെ സൗത്ത് ലോണിൽ തടിച്ചുകൂടിയ ജനക്കൂട്ടത്തിന്റെ ആർപ്പുവിളികൾക്കിടയിൽ മോദി പറഞ്ഞു. യുഎസ് പ്രസി‍ഡന്റ് ജോ ബൈഡനും സമീപമുണ്ടായിരുന്നു.

‘‘ഇന്ത്യയും യുഎസും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ജനാധിപത്യ മൂല്യങ്ങളിൽ അധിഷ്ഠിതമാണ്. ഇരു രാജ്യങ്ങളുടെയും ഭരണഘടനകൾ ആരംഭിക്കുന്നത് ‘ഞങ്ങൾ ജനങ്ങൾ’ എന്ന വാക്കുകളിലാണ്. ഇരു രാജ്യങ്ങളും സ്വന്തം വൈവിധ്യത്തിൽ അഭിമാനിക്കുന്നു. കോവിഡിന് ശേഷമുള്ള ലോകക്രമം ഒരു പുതിയ രൂപമെടുക്കുകയാണ്. ആഗോള നന്മയ്ക്കും ലോക സമാധാനത്തിനും സ്ഥിരതയ്ക്കും വേണ്ടി ഒരുമിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാൻ ഞങ്ങൾ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധരാണ്.’’– മോദി വ്യക്തമാക്കി.

പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയെ സ്വീകരിക്കാൻ വൈറ്റ് ഹൗസിന്റെ സൗത്ത് ലോണിൽ തടിച്ചുകൂടിയ ഇന്ത്യൻ സമൂഹം. ചിത്രം: Stefani Reynolds / AFP

21-ാം നൂറ്റാണ്ടിലെ ഏറ്റവും നിർണായകമായ ബന്ധങ്ങളിലൊന്നാണ് യുഎസും ഇന്ത്യയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധമെന്ന് ബൈഡൻ പറഞ്ഞു. ‘‘ദാരിദ്ര്യ നിർമാർജനം, കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം, ആരോഗ്യപരിപാലനം, ഭക്ഷ്യസുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കൽ തുടങ്ങിയ പ്രവർത്തനങ്ങളിലാണ് ഇന്ത്യയും യുഎസും. ഇതെല്ലാം അമേരിക്കയ്ക്കും ഇന്ത്യയ്ക്കും ലോകത്തിനും ഭാവിയിൽ പ്രാധാന്യമുള്ളതാണ്. ആവിഷ്കാര സ്വാതന്ത്ര്യം, മതപരമായ ബഹുസ്വരത, ജനങ്ങളുടെ വൈവിധ്യം തുടങ്ങിയ അടിസ്ഥാന തത്വങ്ങൾ ഇരു രാജ്യങ്ങളിലും വികസിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്.’’– ബൈഡൻ പറഞ്ഞു.

യുഎസ് പ്രഥമ വനിത ജിൽ ബൈഡനും പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയും. ചിത്രം: Mandel NGAN / AFP

പ്രതിനിധിതല ഉഭയകക്ഷി ചർച്ചകൾക്ക് മുൻപു വൈറ്റ് ഹൗസിലെ ഓവൽ ഓഫിസിൽ മോദിയും ബൈഡനും തമ്മിൽ കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി. വൈറ്റ് ഹൗസിന്റെ സൗത്ത് ലോണിൽ 19 ആചാരവെടി മുഴക്കിയും ഇരു രാജ്യങ്ങളുടെയും ദേശീയ ഗാനങ്ങൾ ആലപിച്ചുമാണ് മോദിയെ വൈറ്റ് ഹൗസിലേക്ക് സ്വീകരിച്ചത്. കോൺഗ്രസ് സംയുക്ത സമ്മേളനത്തിലും പ്രസംഗിക്കുന്ന പ്രധാനമന്ത്രി, വൈകിട്ട് ഔദ്യോഗിക അത്താഴവിരുന്നിലും പങ്കെടുക്കും. നാനൂറിലേറെ അതിഥികൾ ഇതിൽ പങ്കെടുക്കുമെന്നാണ് വിവരം. ബുധനാഴ്ച വൈകിട്ട് ബൈഡനും ഭാര്യ ജിൽ ബൈഡനും സ്വകാര്യ വിരുന്ന് നൽകി മോദിയുമായി സൗഹൃദം പങ്കിട്ടിരുന്നു.

പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയെ സ്വീകരിക്കാൻ വൈറ്റ് ഹൗസിന്റെ സൗത്ത് ലോണിൽ തടിച്ചുകൂടിയ ഇന്ത്യൻ സമൂഹം. ചിത്രം: Photo by Mandel NGAN / AF

English Summary: Biden By His Side, PM Recalls 1st Time He Saw White House, "From Outside"