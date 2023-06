വൈക്കത്ത് 14 പേരെ കടിച്ച തെരുവുനായയ്ക്ക് പേ വിഷബാധ

കോട്ടയം∙ വൈക്കത്ത് 14 പേരെ കടിച്ച തെരുവുനായയ്ക്ക് പേവിഷബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചു. മറവൻതുരുത്ത് മൃഗാശുപത്രിയിൽ നിരീക്ഷണത്തിൽ തുടരുന്നതിനിടെ ഇന്നലെയാണു നായ ചത്തത്. തിരുവല്ലയിലെ മൃഗസംരക്ഷണ വകുപ്പിന്റെ വൈറോളജി ലാബിലേക്കു പോസ്റ്റുമോർട്ടത്തിന് അയച്ചിരുന്നു.

14 പേരെ കടിച്ച നായയെ തിങ്കളാഴ്ചയാണ് പിടികൂടിയത്. കടിയേറ്റവർക്ക് കൃത്യമായി കുത്തിവയ്പ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്നും ആശങ്കപ്പെടേണ്ട സാഹചര്യം ഇല്ലെന്നും മറവൻതുരുത്ത് പഞ്ചായത്ത് അറിയിച്ചു. 23 നായ്ക്കൾക്കു വാക്സീൻ നല്‍കിയതായി പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് കെ.ബി. രമ അറിയിച്ചു.



English Summary: Rabies Infection Confeirmed In Stray Dog That Attacked 14 In Kottayam