ബെയ്ജിങ്∙ വടക്കൻ ചൈനയിലെ യിൻച്വാൻ പ്രവിശ്യയിലെ ബാർബി ക്യൂ റസ്റ്ററന്റിലുണ്ടായ സ്ഫോടനത്തില്‍ 31പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടു. എൽപിജി ചോര്‍ച്ചയാണ് അപകട കാരണമെന്ന് ചൈനീസ് വാർത്താ ഏജൻസി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു. ഏഴുപതോളം പേർ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലാണ്. ഇതിൽ ഒരാളുടെ നില ഗുരുതരമാണെന്നും ചൈനീസ് മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു.

ബുധനാഴ്ച രാത്രി 8.40 ഓടെയാണ് അപകടം ഉണ്ടായത്. തീപിടിത്തത്തെ തുടർന്ന് പൊള്ളലേറ്റും ഗ്ലാസ് പൊട്ടിത്തെറിച്ചുമാണ് പലർക്കും പരുക്കേറ്റത്. രക്ഷാപ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ദൃശ്യങ്ങളും ചൈനീസ് മാധ്യമങ്ങൾ പുറത്തുവിട്ടു. ഡ്രാഗൻ ബോട്ട് ഫെസ്റ്റിവലിനോടനുബന്ധിച്ചുള്ള അവധിദിനമായതിനാൽ നിരവധിപേർ റസ്റ്ററന്റിൽ എത്തിയിരുന്നു. അപകടത്തിൽ പരുക്കേറ്റവരുടെ ചികിത്സയ്ക്കായി എല്ലാ സഹായവും ഉറപ്പുവരുത്തുമെന്ന് ചൈനീസ് പ്രസിഡന്റ് ഷീ ജിൻ പിങ് അറിയിച്ചു. രക്ഷാപ്രവർത്തനങ്ങൾ വേഗത്തിലാക്കണമെന്ന് പ്രാദേശിക ഭരണകൂടങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടു.

