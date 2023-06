‘പ്രധാനമന്ത്രിയെക്കാൾ അനുഭവജ്ഞാനമുള്ള നേതാക്കള്‍ പ്രതിപക്ഷത്തുണ്ട്’: ബിഹാർ ഉപമുഖ്യമന്ത്രി

പട്‍ന∙ പ്രതിപക്ഷനിരയിൽ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയെക്കാൾ അനുഭവജ്ഞാനമുള്ള നിരവധി നേതാക്കളുണ്ടെന്ന് ബിഹാർ ഉപമുഖ്യമന്ത്രി തേജ്വസി യാദവ്. പട്നയിൽ ജൂൺ 23നു നടക്കാനിരിക്കുന്ന വിശാല പ്രതിപക്ഷയോഗത്തിനു മുന്നോടിയായാണു ഉപമുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പ്രതികരണം.

അടുത്ത തിരഞ്ഞെടുപ്പിലെ പോരാട്ടം പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ പേരിലല്ല, ജനങ്ങളെ ബാധിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങളുടെ പേരിലായിരിക്കുമെന്നും തേജ്വസി യാദവ് പറഞ്ഞിരുന്നു. ഇതൊരു വലിയ മുന്നേറ്റമാണ്, കഴിയാവുന്നത്ര പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികളെ ഒന്നിച്ചുകൊണ്ടുവരാൻ താനും നിതീഷ് കുമാറും ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും തേജ്വസി യാദവ് പറഞ്ഞിരുന്നു.

വരുന്ന പൊതുതിര‍ഞ്ഞെടുപ്പിൽ ബിജെപി സർക്കാരിനെതിരെ വിശാല പ്രതിപക്ഷ സഖ്യമുണ്ടാക്കാനാണു ബിഹാർ മുഖ്യമന്ത്രി നിതീഷ് കുമാർ യോഗം വിളിച്ചുചേർത്തിരിക്കുന്നത്.

