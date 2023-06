മണിപ്പുർ കലാപം: സർവകക്ഷിയോഗം വിളിച്ച് അമിത് ഷാ

ന്യൂഡൽഹി∙ മണിപ്പുരിൽ കലാപം തുടരവേ വിഷയം ചർച്ച ചെയ്യാൻ സർവകക്ഷിയോഗം വിളിച്ചുചേർത്ത് കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത് ഷാ. ഇന്ന് വൈകുന്നേരം മൂന്നുമണിക്ക് ഇംഫാലിലാണു യോഗം. എന്നാൽ യോഗം നടക്കുമ്പോൾ പ്രധാനമന്ത്രി രാജ്യത്തില്ലാത്തതിൽ കോൺഗ്രസ് നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധി വിമർശനം ഉന്നയിച്ചു. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി അമേരിക്കയിൽ സന്ദർശനം നടത്തുമ്പോഴാണ് യോഗം വിളിച്ചുചേർത്തിരിക്കുന്നതെന്നും യോഗം അദ്ദേഹത്തിനു പ്രധാനപ്പെട്ടതല്ലെന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്നതാണിതെന്നും രാഹുൽ ഗാന്ധി കുറ്റപ്പെടുത്തി.



‘‘50 ദിവസങ്ങളായി മണിപ്പുർ കത്തുകയാണ്, പക്ഷേ പ്രധാനമന്ത്രി നിശബ്ദനായിരുന്നു. അദ്ദേഹം രാജ്യത്തില്ലാത്ത സമയത്താണ് യോഗം വിളിച്ചിരിക്കുന്നത്. പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് ഈ യോഗം പ്രധാനപ്പെട്ടതല്ലെന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്നതാണിത്’’– രാഹുൽ ഗാന്ധി ട്വീറ്റ് ചെയ്തു. കോൺഗ്രസ് നേതാവ് കെ.സി. വേണുഗോപാലും വിഷയത്തിൽ പ്രധാനമന്ത്രിക്കെതിരെ വിമർശനവുമായി രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു.

അതേസമയം മണിപ്പുരിൽ ഇംഫാൽ ഈസ്റ്റ് ജില്ലയിൽ ജനം ഒഴിഞ്ഞുപോയ യുറാങ്പഥ്, ഗ്വാൽതാബി ഗ്രാമങ്ങളിൽ കാവൽനിൽക്കുന്ന സുരക്ഷാസേനയ്ക്കുനേരെ വീണ്ടും കലാപകാരികള്‍ വെടിവച്ചു. സേന സംയമനം പാലിച്ചതിനാൽ സംഘർഷം ഒഴിവായി. കഴിഞ്ഞദിവസം രണ്ടു സൈനികർക്കു വെടിവയ്പിൽ പരുക്കേറ്റിരുന്നു.

