നിഖിൽ ഫോൺ തോട്ടിൽ ഉപേക്ഷിച്ചു; പണം കൈമാറിയത് അബിന്റെ അമ്മയുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക്

ആലപ്പുഴ∙ വ്യാജ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കേസിൽ ഒളിവിൽ പോകും മുൻപ് പ്രതി നിഖിൽ തോമസ് ഫോൺ തോട്ടിൽ ഉപേക്ഷിച്ചു. കായംകുളം പാർക് ജംക്‌ഷനു സമീപത്തെ കരിപ്പുഴ തോട്ടിലാണ് ഫോൺ എറിഞ്ഞത്. ഇത് ഉൾപ്പെടെ, പൊലീസ് നൽകിയ കസ്റ്റഡി അപേക്ഷയിലെ വിശദാംശങ്ങൾ മനോരമ ന്യൂസിനു ലഭിച്ചു. നിഖിൽ പണം കൈമാറിയത് അബിന്റെ അമ്മയുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്കാണെന്നും റിമാൻഡ് റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു.

കെഎസ്ആർടിസി ബസിൽ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ ഇന്നലെയാണ് കോട്ടയത്തുവച്ച് നിഖിൽ പൊലീസിന്റെ പിടിയിലായത്. നിഖിൽ ഉൾപ്പെട്ട വ്യാജ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കേസിൽ മുൻ എസ്എഫ്ഐ നേതാവ് അബിൻ സി.രാജുവും പ്രതിയാകുമെന്നാണ് വിവരം. അബിൻ സി.രാജുവിനെ വിദേശത്തുനിന്ന് ഉടൻ നാട്ടിലെത്തിക്കുമെന്ന് കായംകുളം ഡിവൈഎസ്പി ജി.അജയ്‌നാഥ് വ്യക്തമാക്കി.

വ്യാജ വിദ്യാഭ്യാസ രേഖകൾ തയ്യാറാക്കാനായി‍ നിഖിൽ രണ്ടു ലക്ഷം രൂപ അബിന് കൈമാറിയിരുന്നു. അബിന് കൊച്ചിയിൽ വിദ്യാഭ്യാസ ഏജൻസി ഉള്ളതായാണ് വിവരം. നിഖിലിനെ അന്വേഷണസംഘം മണിക്കൂറുകളോളം ചോദ്യം ചെയ്തിരുന്നു.



English Summary: Nikhil threw away the phone; The money was transffered to Abin's mother's account