അതിമോഹം രാജ്യദ്രോഹത്തിനു കാരണം; കടുത്ത ശിക്ഷ ലഭിക്കുമെന്നു പുട്ടിന്‍

മോസ്‌കോ∙ റഷ്യയില്‍ അതിശക്തമായ വിമതനീക്കം നടത്തുന്ന വാഗ്നര്‍ ഗ്രൂപ്പ് മേധാവി യെവ്‌ഗെനി പ്രിഗോസിന് കടുത്ത മുന്നറിയിപ്പുമായി പ്രസിഡന്റ് വ്‌ളാഡിമിര്‍ പുട്ടിന്‍. അതിമോഹം കൊണ്ടു ചിലര്‍ രാജ്യദ്രോഹമാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതെന്നും കലാപനീക്കം നടത്തുന്നവര്‍ക്ക് കടുത്ത ശിക്ഷ ലഭിക്കുമെന്നും ടിവിയില്‍ രാജ്യത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്ത് പുട്ടിന്‍ പറഞ്ഞു. സൈന്യത്തിനെതിരെ ആയുധമെടുക്കുന്ന എല്ലാവരെയും രാജ്യദ്രോഹികളായി കണക്കാക്കും. റോസ്‌തോവിലെ സ്ഥിതി വിഷമകരമാണെന്നും പുട്ടിന്‍ വ്യക്തമാക്കി. പിന്നില്‍നിന്നുള്ള കുത്ത് എന്നാണ് കലാപത്തെ പുട്ടിന്‍ വിശേഷിപ്പിച്ചത്.



അതിമോഹവും സ്വാര്‍ഥതാല്‍പര്യവുമാണ് ചിലരെ രാജ്യദ്രോഹത്തിനു പ്രേരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. റഷ്യക്കും അവിടുത്തെ ജനങ്ങള്‍ക്കും ഇതുവലിയ അടിയാണ്. സ്വന്തം രാജ്യത്തിനെതിരായ ഭീഷണി നേരിടാനുള്ള നടപടികള്‍ കര്‍ക്കശമായിരിക്കുമെന്നും പുട്ടിന്‍ പറഞ്ഞു. ബെലാറുസ് പ്രസിഡന്റ് അലക്‌സാണ്ടര്‍ ലുകാഷെന്‍കോയുമായും പുട്ടിന്‍ സ്ഥിതിഗതികള്‍ വിലയിരുത്തി. മോസ്‌കോ ഉള്‍പ്പെടെ വിവിധ നഗരങ്ങള്‍ അതിശക്തമായ സുരക്ഷയാണ് ഏര്‍പ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഭീകരവിരുദ്ധ നീക്കങ്ങളാണു നടത്തുന്നതെന്നു മോസ്‌കോ മേയര്‍ അറിയിച്ചു. സെന്റ് പീറ്റേഴ്‌സ്ബര്‍ഗിലെ വാഗ്നര്‍ ഓഫിസുകളില്‍ അധികൃതര്‍ റെയ്ഡ് നടത്തി.

ഒരു കാലത്ത് പുട്ടിന്റെ അടുത്ത അനുയായിയായിരുന്ന പ്രിഗോസിന്‍ അടുത്തിടെ പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയവുമായി കടുത്ത അകല്‍ച്ചയിലായിരുന്നു. യുക്രെയ്‌നില്‍ റഷ്യക്കു വേണ്ടി പൊരുതിയിരുന്ന വാഗ്നര്‍ ഗ്രൂപ്പ് പൊടുന്നനെ അവിടെനിന്ന് ദക്ഷിണ റഷ്യയിലെ റോസ്‌തോവ് മേഖലയിലേക്കു കടന്ന് സൈനിക കേന്ദ്രത്തിന്റെ ഉള്‍പ്പെടെ നിയന്ത്രണം ഏറ്റെടുക്കുകയായിരുന്നു. സമൂഹമാധ്യമ വിഡിയോയിലൂടെ പ്രെഗോസിന്‍ തന്നെയാണ് ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത്. യുക്രെയ്‌നെതിരായ റഷ്യന്‍ സൈനിക നീക്കത്തില്‍ ഏറെ നിര്‍ണായകമായ സൈനിക കേന്ദ്രങ്ങളാണ് വാഗ്നര്‍ ഗ്രൂപ്പ് രാവിലെ കൈയ്യടക്കിയിരിക്കുന്നത്. രാജ്യത്തെ സൈനികനേതൃത്വത്തില്‍ മാറ്റംവരുത്താന്‍ ലക്ഷ്യമിട്ടാണു നീക്കങ്ങളെന്നാണ് പ്രെഗോസിന്‍ പറഞ്ഞത്. തങ്ങളുടെ വഴിയില്‍ തടസമാകുന്നതെന്തും തകര്‍ക്കുമെന്നും മരിക്കാന്‍ തയാറായാണ് മുന്നോട്ടു പോകുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. ഏതാണ്ട് 25,000 പോരാളികളുള്ള സംഘമാണ് വാഗ്നര്‍ ഗ്രൂപ്പ്.

യുക്രെയ്‌നിലേക്ക് ആയുധങ്ങള്‍ എത്തിക്കുന്നതില്‍ റഷ്യന്‍ സൈനിക നേതൃത്വം അമാന്തം കാട്ടുന്നുവെന്നും ആയിരക്കണക്കിന് വാഗ്നര്‍, റഷ്യന്‍ സൈനികരാണു കൊല്ലപ്പെടുന്നതെന്നും പ്രെഗോസിന്‍ കുറ്റപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. വാഗ്നര്‍ പോരാളികളുടെ മൃതദേഹങ്ങള്‍ക്കു മുന്നില്‍നിന്ന് റഷ്യന്‍ പ്രതിരോധ മന്ത്രിയെ വെല്ലുവിളിക്കുന്ന പ്രെഗോസിന്റെ വിഡിയോയും പുറത്തുവന്നിരുന്നു.

അതേസമയം വാഗ്നര്‍ ഗ്രൂപ്പ് നടത്തുന്ന വിമതനീക്കം തകര്‍ക്കാന്‍ റഷ്യയെ സഹായിക്കുമെന്ന് ചെച്ചന്‍ നേതാവ് റമ്‌സാന്‍ കാദിറോവ് പറഞ്ഞു. യുക്രെയ്‌നിലെ റഷ്യന്‍ അധീന മേഖലകളിലെ നേതാക്കന്മാരും പുട്ടിന് അനുകൂലമായാണ് രംഗത്തുള്ളത്.

