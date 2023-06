ബസിനുമുന്നിൽ കൊടിനാട്ടിയ സംഭവം: തൊഴിൽ മന്ത്രി ഇടപെടുമെന്ന് സിഐടിയു

കോട്ടയം∙ സിഐടിയു പ്രവർത്തകർ കൊടിനാട്ടിയതു കാരണം ഓട്ടം നിലച്ച വെട്ടിക്കുളങ്ങര ബസ് വിഷയത്തിൽ തൊഴിൽ മന്ത്രി ഇടപെടുമെന്ന് സിഐടിയു. ബസ് സമരം ചർച്ച ചെയ്യാൻ തൊഴിൽ മന്ത്രി നാളെ ചർച്ചയക്ക് വിളിച്ചെന്നാണ് സിഐടിയു അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതോടെ സമരം താൽക്കാലികമായി നിർത്തി. ബസ് പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ എടുത്ത് ഉടമയുടെ യാർഡിലേക്ക് മാറ്റി. അതേസമയം, ചർച്ചയെക്കുറിച്ച് അറിയില്ലെന്ന് ഉടമ രാജ്മോഹൻ വ്യക്തമാക്കി.

തിരുവാർപ്പ്– കൊല്ലാട് റൂട്ടിലാണു സർവീസ് നടത്തുന്നത്. രാവിലെ കൊടിയും തോരണങ്ങളും എടുത്തുമാറ്റി ബസ് സർവീസ് പുനരാരംഭിക്കാനുള്ള നീക്കങ്ങൾക്കിടെ പൊലീസിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ രാജ് മോഹനെ പഞ്ചായത്തംഗമായ സിപിഎം നേതാവ് കെ.ആർ. അജയ് കയ്യേറ്റം ചെയ്തിരുന്നു. അജയ്‌യെ പിന്നീട് പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു.

English Summary: CITU says minister will intervene on the vettikulangara bus issue