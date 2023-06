വാർത്തയെ അടിസ്ഥാനമാക്കി പറഞ്ഞതിനാണ് കേസ്; അതിനെ നേരിടും: എം.വി.ഗോവിന്ദൻ

ന്യൂഡൽഹി∙ തനിക്കെതിരെ കേസ് വന്നാൽ നേരിടുമെന്ന് സിപിഎം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എം.വി.ഗോവിന്ദൻ. മോൻസൻ മാവുങ്കലിന് പൂർണമായും മാപ്പും സംരക്ഷവും എന്നതാണ് സ്ഥിതിയെന്ന് ഗോവിന്ദൻ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഇതെല്ലാം ജനങ്ങൾ കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ടെന്നും ഗോവിന്ദൻ ഡൽഹിയിൽ പറഞ്ഞു. മോൻസൻ മാവുങ്കൽ പ്രതിയായ പോക്സോ കേസിൽ സുധാകരനും പങ്കുണ്ടെന്ന് ഗോവിന്ദൻ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ നടത്തിയ പ്രസ്താവനയ്‌ക്കെതിരെ മാനനഷ്ടക്കേസ് ഫയൽ ചെയ്യുമെന്ന് സുധാകരൻ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് ഗോവിന്ദന്റെ മറുപടി.

‘‘മോൻസന് പൂർണമായ സംരക്ഷണവും മാപ്പും. ചില കാര്യങ്ങൾ വാർത്തയെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി പറഞ്ഞതിനാണ് കേസ്. അത് ജനങ്ങൾ കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കും. കേസ് നേരിടുക തന്നെ ചെയ്യും. അതിന് ആവശ്യമായ നിലപാടു തന്നെ സ്വീകരിക്കും’’ – ഗോവിന്ദൻ പറഞ്ഞു.

ഗോവിന്ദനെതിരെ മാനനഷ്ടക്കേസ് ഫയൽ ചെയ്യുമെന്ന് കെപിസിസി പ്രസിഡന്റ് കെ.സുധാകരൻ ഇന്നു വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. മോൻസൻ മാവുങ്കൽ പ്രതിയായ പോക്സോ കേസിൽ സുധാകരനും പങ്കുണ്ടെന്ന തരത്തിൽ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ നടത്തിയ പ്രസ്താവനയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് മാനനഷ്ടക്കേസ് ഫയൽ ചെയ്യാനുള്ള നീക്കം. എം.വി.ഗോവിന്ദനും ദേശാഭിമാനിക്കുമെതിരെ രണ്ടു ദിവസത്തിനുള്ളിൽ കേസ് ഫയൽ ചെയ്യുമെന്നാണ് സുധാകരൻ അറിയിച്ചത്.

