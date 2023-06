‘യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് മാറ്റിവയ്ക്കണം’: രാഹുലിനോട് ആവശ്യപ്പെടാൻ സംസ്ഥാന നേതൃത്വം

തിരുവനന്തപുരം ∙ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് മാറ്റിവയ്ക്കണമെന്ന് സംസ്ഥാന നേതൃത്വം കോൺഗ്രസ് നേതാവ് രാഹുല്‍ ഗാന്ധിയോട് ആവശ്യപ്പെടും. തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ആക്കം കൂട്ടി ഐക്യം തകർക്കുമെന്ന് നേതൃത്വം അറിയിച്ചു.

എ, ഐ ഗ്രൂപ്പുകളാണ് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് സംഘടനാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിക്കുന്നത്. എ ഗ്രൂപ്പിലെ രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലും ഐ ഗ്രൂപ്പിലെ അബിൻ വർക്കിയും ശക്തമായ പോരാട്ടത്തിലാണ്. 28 മുതലാണ് തിരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ നടപടിക്രമങ്ങൾ ആരംഭിക്കുക. തിരഞ്ഞെടുപ്പിലേക്ക് പോകുന്നതിൽ നേതൃത്വത്തിന് എതിർപ്പൊന്നു‌ം ഇല്ല. എന്നാൽ ഇതിനിടെയുണ്ടായ രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യങ്ങളെ നേതൃത്വം വളരെ ഗൗരവത്തോടെയാണ് കാണുന്നത്.



കെപിസിസി പ്രസിഡന്റ് കെ.സുധാകരന്‍റെ അറസ്റ്റില്‍ യൂത്ത് കോണ്‍ഗ്രസ് സമരത്തിന് ഇറങ്ങിയില്ലെന്ന രൂക്ഷ വിമർശനം ഉയരുന്നുണ്ട്. സംഘടനാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ പോരിലേക്ക് നീങ്ങിയതിനാലാണ് സമരമുഖത്ത് യൂത്ത് കോൺഗ്രസിന്റെ പ്രാതിനിധ്യം കുറഞ്ഞതെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ. പ്രവര്‍ത്തകര്‍ തെരുവിലിറങ്ങാത്തതില്‍ സംസ്ഥാന നേതൃത്വത്തിന് കടുത്ത അതൃപ്തിയുണ്ട്.



പല സമരങ്ങളിലും യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾ എത്തുന്നത് ഗ്രൂപ്പ് തിരിഞ്ഞാണെന്നത് ഗ്രൂപ്പ് പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ആക്കം കൂട്ടിയെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ. ഒരാഴ്ച നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഗ്രൂപ്പ് പ്രവർത്തനം വളരെ കാര്യമായി നടക്കുമെന്നും അങ്ങനെവന്നാൽ സംഘടന രണ്ടു തട്ടിൽ നിന്നുകൊണ്ട് കാര്യങ്ങളെ നേരിടേണ്ട സാഹചര്യം വരുമെന്നും നേതൃത്വം കരുതുന്നു.



