തെലങ്കാനയിൽ വൻ കരുനീക്കം; കെസിആറിന്റെ പാർട്ടിയിൽനിന്ന് 35 നേതാക്കൾ കോൺഗ്രസിലേക്ക്?

ഹൈദരാബാദ്∙ തെലങ്കാനയിൽ ഈ വർഷം അവസാനം നിയമസഭ തിര‍ഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കാനിരിക്കെ, മുഖ്യമന്ത്രി കെ.ചന്ദ്രശേഖര റാവുവിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഭാരത് രാഷ്ട്ര സമിതി(ബിആർഎസ്)യിൽനിന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട 35 നേതാക്കൾ കോൺഗ്രസിലേക്കു ചേക്കേറുന്നെന്ന് റിപ്പോർട്ട്. മുൻ എംപി പോങ്കുലതി ശ്രീനിവാസ് റെഡ്ഡിയുടെയും മുൻ മന്ത്രി ജുപള്ളി കൃഷ്ണറാവുവിന്റെയും നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘം കോൺഗ്രസ് ദേശീയ അധ്യക്ഷൻ മല്ലികാർജുൻ ഖർഗെയും കോൺഗ്രസ് നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധിയെയും ഡൽഹിയിലെത്തി സന്ദർശിച്ചെന്നാണു വിവരം. ബിആർഎസിൽനിന്നും ബിജെപിയിൽനിന്നും കൂടുതൽ നേതാക്കൾ‌ അടുത്തുതന്നെ കോൺഗ്രസ് അംഗത്വം സ്വീകരിക്കുമെന്നും അടുത്ത വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു.

ശ്രീനിവാസ് റെഡ്ഡിയും കൃഷ്ണ റാവുവും അവരുടെ അനുയായികളും ജൂലൈ ആദ്യ വാരത്തോടെ കോൺഗ്രസ് അംഗത്വം സ്വീകരിക്കുമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. ദേശീയ നേതാക്കളുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ കോൺഗ്രസ് നേതാവ് ഭട്ടി വിക്രമാർകയുടെ പദയാത്ര അവസാനിക്കുന്ന ഖമ്മത്തു വച്ചു നടക്കുന്ന പൊതു ചടങ്ങിലാകും ഇവരുടെ കോൺഗ്രസ് പ്രവേശനം.



പാർട്ടിവിരുദ്ധത ആരോപിച്ച് ശ്രീനിവാസ് റെഡ്ഡിയെയും കൃഷ്ണ റാവുവിനെയും ബിആർഎസ് ഏപ്രിലിൽ പാർട്ടിയിൽനിന്നു സസ്പെൻഡ് ചെയ്തിരുന്നു. ഇരുവരെയും ബിജെപിയും കോൺഗ്രസും തങ്ങളുടെ പാർട്ടിയിലേക്കു ക്ഷണിച്ചെങ്കിലും കോൺഗ്രസിലേക്കു ചേക്കേറാൻ ഇവർ തീരുമാനിക്കുകയായിരുന്നെന്നാണു റിപ്പോർട്ട്. തെലങ്കാനയിലെ ഈ മുന്നേറ്റം തിരഞ്ഞെടുപ്പിനോട് അടുക്കുമ്പോൾ കോൺഗ്രസിനു വലിയ ആശ്വാസമാണു നൽകുന്നത്. കൊല്ലൂർ മണ്ഡലത്തിൽനിന്ന് ആറു തവണ എംഎൽഎയും മുൻ മന്ത്രിയുമാണ് കൃഷ്ണ റാവു. ബിആർഎസിന് ദുർബലമായ ഖമ്മത്ത് പ്രബലനായ നേതാവാണ് റെെഡ്ഡി.

English Summary: 35 Leaders Of KCR's Party To Join Congress Ahead Of Telangana Polls: Sources