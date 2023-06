മഅദനി കേരളത്തിലെത്തി: അൻവാർശേരിക്കു തിരിച്ചു

കൊച്ചി∙ പിഡിപി ചെയർമാൻ അബ്ദുൽ നാസർ മഅദനി ബെംഗളൂരുവിൽനിന്നു കേരളത്തിലെത്തി. വൈകിട്ട് 6.15ന്റെ ഇൻഡിഗോ വിമാനത്തിൽ ബെംഗളൂരുവിൽനിന്നു പുറപ്പെട്ട അദ്ദേഹം രാത്രി 7.20നു കൊച്ചിയിലെത്തിയത്. പിന്നാലെ അൻവാർശേരിയിലേക്കു പോയി. വിചാരണത്തടവുകാരനായി ദീർഘനാളുകൾ കഴിയേണ്ടിവരുന്നതായും നിയമസംവിധാനത്തിന് ഇത് അപമാനമാണന്നും അധികാരികൾ ഇക്കാര്യം ആലോചിക്കണമെന്നും മഅദനി യാത്ര തിരിക്കവെ പറഞ്ഞിരുന്നു. ആരോഗ്യം വളരെ മോശമായ നിലയിലാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

‘‘ആരോഗ്യസ്ഥിതി അതീവ ഗുരുതരമാണ്. ക്രിയാറ്റിൻ ലെവല്‍ ഒൻപതായി. ഡയാലിസിസിലേക്ക് എത്തുന്ന അവസ്ഥയിലാണുള്ളത്. തലച്ചോറിലെ രക്തപ്രവാഹം നില്‍ക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് സ്‌ട്രോക്ക് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്. ശരിയായ ചികിത്സ ലഭിച്ചില്ലെങ്കില്‍ സ്‌ട്രോക്ക് വന്ന് വീണുപോകാമെന്നാണ് ഡോക്ടര്‍മാര്‍ പറയുന്നത്. നാട്ടില്‍ പോയി രണ്ടരമാസം കൊണ്ട് നല്ല ചികിത്സ ചെയ്യാമെന്നു പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നു. പക്ഷേ, അതൊന്നും നടന്നില്ല. ഇനി പിതാവിനെ കണ്ടിട്ടു വരാം. ബാക്കി കാര്യങ്ങള്‍ സര്‍വശക്തനായ ദൈവത്തിന് സമര്‍പ്പിക്കുന്നു’’ - മഅദനി മാധ്യമങ്ങളോടു പറഞ്ഞു.



ബെംഗളൂരു സ്ഫോടനക്കേസില്‍ ജാമ്യത്തില്‍ കഴിയുന്ന മഅദനിക്ക് കേരളത്തിലേക്ക് പോകാന്‍ സുപ്രീം കോടതിയാണ് താല്‍ക്കാലിക അനുമതി നല്‍കിയത്. കർണാടക പൊലീസിന്റെ സുരക്ഷയിലാണ് മഅദനി കേരളത്തിലേക്കു പോകേണ്ടതെന്ന് സുപ്രീം കോടതി ഉത്തരവിൽ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.

കേരളത്തിൽ തങ്ങുന്നതിനുള്ള സുരക്ഷയ്ക്കുള്ള ചെലവു മഅദനി തന്നെ വഹിക്കണമെന്നും നിർദ്ദേശിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇതുപ്രകാരം സുരക്ഷയ്ക്കും പൊലീസ് അകമ്പടിക്കുമായി 54.63 ലക്ഷം രൂപ കെട്ടിവയ്ക്കണമെന്നായിരുന്നു കർണാടക പൊലീസ് നിർദേശം. സുരക്ഷയ്ക്കുള്ള ചെലവുതുക കുറയ്ക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിച്ചെങ്കിലും ഹർജി തള്ളുകയായിരുന്നു. കർണാടക സർക്കാരിന്റെ നടപടിയിൽ ഇടെപടില്ലെന്നാണു സുപ്രീംകോടതി അറിയിച്ചത്.

