തിരുവനന്തപുരം∙ കെപിസിസിയുടെ കലാ സാംസ്കാരിക വിഭാഗമായ സംസ്കാര സാഹിതിയുടെ സംസ്ഥാന ചെയര്‍മാനായി ചലച്ചിത്ര നിര്‍മാതാവ് ആന്റോ ജോസഫിനെ നിയമിച്ചു. ആര്യാടന്‍ ഷൗക്കത്ത് രാജിവച്ച ഒഴിവിലാണു നിയമനം. കണ്‍വീനര്‍ ആയി ആലപ്പി അഷറഫിനെയും കെപിസിസി അധ്യക്ഷന്‍ കെ.സുധാകരന്‍ എംപി നിയമിച്ചു.

English Summary: Anto Joseph appointed as the chairman of Samskara Sahithi