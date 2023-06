‘തിരിച്ചടിയല്ല’: പ്രതിപക്ഷ യോഗത്തിലെ എഎപിയുടെ നിലപാടിൽ ഡി.രാജ

ന്യൂഡൽഹി∙ ആംആദ്മി പാർട്ടി ഉയർത്തുന്ന ഭിന്നത പ്രതിപക്ഷ ഐക്യത്തിന് തിരിച്ചടിയല്ലെന്ന് സിപിഐ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ഡി.രാജ. പട്നയിൽ ബിജെപിക്കെതിരെ പ്രതിപക്ഷപാർട്ടികൾ അണിചേർന്ന യോഗത്തിനു പിന്നാലെ പിടിഐയ്ക്ക് അനുവദിച്ച അഭിമുഖത്തിലാണു ഡി.രാജയുടെ പ്രതികരണം. ഡൽഹി മുഖ്യമന്ത്രി അരവിന്ദ് കേജ്‍രിവാളും പഞ്ചാബ് മുഖ്യമന്ത്രി ഭഗവന്ത് മന്നും യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്തെങ്കിലും പിന്നാലെ നടന്ന പ്രസ് കോൺഫറൻസ് ഒഴിവാക്കി മടങ്ങുകയായിരുന്നു. ഇത് പ്രതിപക്ഷ ഐക്യത്തിന് തിരിച്ചടിയാണോ എന്ന ചോദ്യത്തിനായിരുന്നു ഡി. രാജിയുടെ പ്രതികരണം.

‘‘സ്വതന്ത്ര രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളാണ് എല്ലാം, ചില വിഷയങ്ങളിൽ ഭിന്നതകളുണ്ടാവാം. എന്നാലതിനെ നമ്മൾ മറികടക്കുകയാണ്, ഒന്നിച്ചുണ്ടാവുമെന്ന് നമ്മൾ ഉറപ്പുനൽകിയിട്ടുണ്ട്. കടുത്ത വെല്ലുവിളികളിലൂടെയാണ് രാജ്യം കടന്നുപോവുന്നത്. ഭരണഘടനയും ജനാധിപത്യവും മതേതരത്വവും ആക്രമിക്കപ്പെടുകയാണ്. 2024 ൽ ബിജെപിക്ക് എതിരെ ഒന്നിച്ചു പോരാടുമെന്ന് എല്ലാ മതേതര ജനാധിപത്യ പാർട്ടികളും അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്’’– ഡി.രാജ പറഞ്ഞു. ബിജെപിക്ക് എതിരായ പ്രതിപക്ഷ ബ്ലോക്കില്‍ എഎപി ഉണ്ടാവുമോയെന്ന ചോദ്യത്തിന് ആംആദ്മിയാണതിൽ തീരുമാനം എടുക്കേണ്ടതന്നും തനിക്ക് അവർക്ക് വേണ്ടി തീരുമാനം എടുക്കാൻ കഴിയില്ലെന്നുമായിരുന്നു രാജയുടെ പ്രതികരണം.

English Summary: CPI general secretary D Raja says aap stand is not a set back