മോഷ്ടിക്കാൻ ശ്രമം; കിട്ടിയത് 20 രൂപ, ദമ്പതികൾക്കു 100 രൂപ നൽകി സ്ഥലം വിട്ടു കള്ളന്മാർ

ന്യൂഡൽഹി∙ മോഷണശ്രമത്തിനിടെ ദമ്പതികൾക്കു നൂറുരൂപ നൽകി മോഷ്ടാക്കൾ. ഡൽഹിയിലാണ് വിചിത്രമായ സംഭവം. ദമ്പതികളെ തടഞ്ഞു നിർത്തി പണം മോഷ്ടിക്കാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോൾ 20 രൂപമാത്രമാണ് അവരിൽ നിന്ന് മോഷ്ടാക്കൾ കണ്ടെത്തിയത്. തുടർന്ന് ദമ്പതികൾക്കു നൂറു രൂപ നൽകി മോഷ്ടാക്കൾ സ്ഥലം വിടുകയും ചെയ്തു.

സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്തു വന്നതോടെയാണ് സംഭവം പുറംലോകം അറിഞ്ഞത്. ഹെൽമറ്റു ധരിച്ച രണ്ടുപേർ ദമ്പതികളുടെ അടുത്തേക്കു വരികയും അവരെ തടഞ്ഞു നിർത്തുകയും ചെയ്തു. പണം ചോദിക്കുന്ന സമയത്ത് ഹെൽമറ്റ്ധാരികളിൽ ഒരാൾ പുരുഷനെ നോക്കി. അവരുടെ കയ്യിൽ ഒന്നുമില്ലെന്നു മനസ്സിലായതോടെ എന്തോ സാധനം ദമ്പതികൾക്കു നൽകുന്നതും വിഡിയോയിൽ ഉണ്ട്

നൂറു രൂപയുടെ നോട്ടായിരുന്നു എന്ന് ദമ്പതികൾ പിന്നീട് പൊലീസിൽ മൊഴി നൽകി. തൊട്ടടുത്തുണ്ടായിരുന്ന സ്കൂട്ടറിൽ അവർ പോകുന്നതും വിഡിയോയിൽ കാണാം. സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പൊലീസ് മോഷ്ടാക്കളെ പിടികൂടി. ഇവരിൽ നിന്ന് 30ൽ അധികം മൊബൈൽ ഫോണുകൾ പിടിച്ചെടുത്തു. ദേവ് വർമ, ഹര്‍ഷ് രജ്പുത് എന്നിവരാണ് അറസ്റ്റിലായതെന്ന് പൊലീസ് അറിയിച്ചു. ഇരുവരും സ്വകാര്യ കമ്പനികളിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവരാണ്. നീരജ് ഭാവനയുടെ യൂട്യൂബ് വിഡിയോ കണ്ട് ആകൃഷ്ടരായാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്തതെന്ന് അവർ പൊലീസിൽ മൊഴി നൽകി.

English Summary: They Stopped A Couple To Rob Them, Ended Up Giving Them ₹ 100