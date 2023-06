ചൈനായാത്ര ‘ബ്രേക്ക് ഡൗൺ’ ആകരുത്; 2 വിമാനങ്ങളുമായി ന്യൂസീലൻഡ് പ്രധാനമന്ത്രി

വെല്ലിങ്ടൻ ∙ ചൈനയിലേക്കുള്ള യാത്രയിൽ ‘ബ്രേക്ക് ഡൗൺ’ സാധ്യത കണക്കിലെടുത്ത് വ്യോമസേനയുടെ രണ്ട് വിമാനങ്ങളുമായി പറന്ന് ന്യൂസീലൻഡ് പ്രധാനമന്ത്രി ക്രിസ് ഹിപ്‍കിൻസ്. ചൈനയുമായി വമ്പൻ വാണിജ്യ ഇടപാടുകൾ ലക്ഷ്യമിട്ട് ഞായറാഴ്ചയാണു ഹിപ്കിൻസ് യാത്ര തിരിച്ചത്. പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ആഡംബര യാത്രയ്ക്കെതിരെ രാജ്യത്ത് വിമർശനമുയർന്നു.

റോയൽ ന്യൂസീലൻഡ് വ്യോമസേനയുടെ ബോയിങ് 757 വിമാനത്തിലാണു ഹിപ്കിൻസ് ബെയ്ജിങ്ങിലേക്കു പറന്നത്. കമ്പനി പ്രതിനിധികളുടെ സംഘവും കൂടെയുണ്ട്. ഈ യാത്രയിലാണ് രണ്ടാമതൊരു ബോയിങ് 757 വിമാനം കൂടി ഹിപ്കിൻസിനെ അകമ്പടി സേവിച്ചത്. ആദ്യ വിമാനത്തിനു തകരാർ സംഭവിച്ചാൽ ഉപയോഗിക്കാനുള്ള ‘ബാക്കപ്പ്’ ആയാണ് രണ്ടാമത്തെ ജെറ്റ് വിമാനം പറന്നതെന്നാണു പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഓഫിസിന്റെ വിശദീകരണം.

‘‘ഞങ്ങളുടെ വലിയ വാണിജ്യ പങ്കാളിയായ ചൈനയിലേക്കുള്ള യാത്രാദൗത്യം വിജയിക്കണമെന്ന് ഉറപ്പാക്കേണ്ടതിനാലാണ്, താരതമ്യേന ദൈർഘ്യം കൂടിയ ആകാശയാത്രയ്ക്ക് ‘ബാക്കപ്പ്’ വേണമെന്നു തീരുമാനിച്ചത്. ബോയിങ് 757 വിമാനങ്ങൾക്കു 30 വർഷത്തോളം പഴക്കമുണ്ട്. അവയുടെ കാലാവധി അടുത്തുവരികയാണ്. 2028–30 കാലയളവിൽ ഇവയ്ക്കു പകരക്കാരെ കണ്ടെത്തണം.’’– രണ്ട് വിമാനങ്ങളുമായി നടത്തിയ വിദേശയാത്രയെ ന്യായീകരിച്ച് ഹിപ്കിൻസിന്റെ ഓഫിസ് അറിയിച്ചു.

രണ്ടാമത്തെ വിമാനം അധികപ്പറ്റാണെന്നും അതു പാരിസ്ഥിതികപ്രശ്നം കൂട്ടുമെന്നും പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികൾ ആരോപിച്ചു. മാത്രമല്ല, രാജ്യത്തിന്റെ പ്രതിരോധ സേന ദുർബലമാണെന്നു വ്യാഖ്യാനിക്കപ്പെടാനും ഈ നീക്കം കാരണമായെന്നു പ്രതിപക്ഷം കുറ്റപ്പെടുത്തി. ന്യൂസീലൻഡ് മുൻ പ്രധാനമന്ത്രി ജസിൻഡ ആർഡേൻ കഴിഞ്ഞ വർഷം അന്റാർട്ടിക്കയിലൂടെ യാത്ര ചെയ്യവേ വ്യോമസേനയുടെ സി–130 വിമാനം ബ്രേക്ക് ഡൗണായിരുന്നു. തുടർന്ന് ഇറ്റാലിയൻ വിമാനത്തിലാണു ജസിൻഡ പറന്നത്.

