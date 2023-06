പ്രതിപക്ഷ യോഗത്തെക്കുറിച്ച് ബിജെപി ഉത്കണ്ഠപ്പെടുന്നത് എന്തിന്? വിമർശനവുമായി പവാർ

പുണെ∙ ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുന്നോടിയായി പട്നയിൽ നിതീഷ് കുമാറിന്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ നടന്ന പ്രതിപക്ഷ യോഗത്തിൽ പ്രധാനമന്ത്രി പദവിയെക്കുറിച്ച് ചർച്ചയായില്ലെന്ന് എൻസിപി അധ്യക്ഷൻ ശരദ് പവാർ. തൊഴിലില്ലായ്മ, പണപ്പെരുപ്പം, ചിലയിടങ്ങളിൽ വർഗീയ ശക്തികളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാൻ നടക്കുന്ന ശ്രമം എന്നിവയെക്കുറിച്ചാണ് ചർച്ചനടന്നതെന്നും മഹാരാഷ്ട്രയിലെ ബാരാമതി ടൗണിൽ മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് സംസാരിക്കവേ ശരദ് പവാർ പറഞ്ഞു.

പ്രതിപക്ഷയോഗത്തിനെതിരെ വിമർശനം ഉന്നയിച്ച ബിജെപിക്കെതിരെ തിരിച്ചടിക്കാനും പവാർ മറന്നില്ല. എന്തിനാണ് പ്രതിപക്ഷ യോഗത്തെക്കുറിച്ച് ബിജെപി ഉത്കണ്ഠപ്പെടുന്നതെന്നായിരുന്നു പവാറിന്റെ ചോദ്യം. ‘‘യോഗം ചേരുന്നതിന്റെ ആവശ്യകതയെന്തെന്നായിരുന്നു ബിജെപി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ ചോദിച്ചത്. എന്നാൽ അദ്ദേഹം മുംബൈയിൽ യോഗം നടത്താൻ പോവുകയാണെന്ന് ഞാൻ വായിച്ചു. നിങ്ങൾക്കു യോഗം ചേരാം, പിന്നെ എന്തുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ യോഗം ചേരുന്നതിൽ നിങ്ങൾ ഉത്കണ്ഠപ്പെടുന്നു’’– ശരദ് പവാർ ചോദിച്ചു.

19 പ്രധാനമന്ത്രി സ്ഥാനമോഹികൾ യോഗത്തിൽ ഒന്നിച്ചെത്തിയെന്ന എതിരാളികളുടെ പരിഹാസത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യത്തിന് അതൊരു ബാലിശമായ പ്രസ്താവനയാണെന്നായിരുന്നു പവാർ പറഞ്ഞത്.

