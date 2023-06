രണ്ട് എക്സ്–റേ, അൾട്രാസൗണ്ട്; 34കാരൻ വിഴുങ്ങിയ ‘തൊണ്ടിമുതൽ’ കണ്ടെത്താനാകാതെ പൊലീസ്

ന്യൂഡൽഹി∙ രണ്ട് എക്സ്–റേ, അൾട്രാസൗണ്ട് സ്കാൻ. ഇവയൊക്കെ നടത്തിയിട്ടും മോഷ്ടാവ് വിഴുങ്ങിയെന്ന് ആരോപിക്കപ്പെടുന്ന സ്വർണക്കമ്മൽ കണ്ടെത്താനാകാതെ കുഴങ്ങി പൊലീസ്. വടക്കുകിഴക്കൻ ഡൽഹിയിലെ ബ്രഹ്മപുരിയിൽ വ്യാഴാഴ്ച രാത്രിയാണ് ഓൾഡ് മുസ്തഫാബാദ് സ്വദേശിയായ നസീർ (34) വീട്ടമ്മയായ ഫൂലൻ ദേവിയുടെ നാല് ഗ്രാം തൂക്കം വരുന്ന സ്വർണക്കമ്മലുകൾ പിടിച്ചുപറിച്ചെടുത്തത്. ഫൂലൻ ദേവി വീട്ടിലേക്ക് നടന്നുവരുമ്പോഴാണ് ബൈക്കിലെത്തിയ നസീർ കമ്മലുകൾ കവർന്നത്.

ഉടൻ തന്നെ ദേവി സമീപത്തുണ്ടായിരുന്ന ഒരാളോട് സഹായത്തോടെ നസീറിനെ ബൈക്കിൽ പിന്തുടർന്നു പിടികൂടി. പഴ്സ് തട്ടിപ്പറിക്കാനും നസീർ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും ദേവി ശക്തമായി തടഞ്ഞു. ഏതാനും നിമിഷങ്ങൾക്കകം ആളുകൾ നോക്കിനിൽക്കെ നസീർ കമ്മലുകൾ വിഴുങ്ങിയെന്നാണ് വീട്ടമ്മ പൊലീസിനോടു പറഞ്ഞത്. എന്നാൽ പ്രതിയെ അറസ്റ്റു ചെയ്ത് സർക്കാർ ആശുപത്രിയിൽ രണ്ടു തവണം എക്സ്-റേയ്ക്കും അൾട്രാസൗണ്ടിനും വിധേയനാക്കിയെങ്കിലും കമ്മലിന്റേതായ ഒരു അടയാളവും ലഭിച്ചില്ലെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞു. വയറിളക്കാനുള്ള മരുന്നും ഇയാൾക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്.

എന്നാൽ കമ്മലുകൾ വിഴുങ്ങിയില്ലെന്നും പിടികൂടിയപ്പോൾ റോഡിലേക്ക് വലിച്ചെറിഞ്ഞെന്നുമാണ് ചോദ്യം ചെയ്യലിൽ നസീർ പറഞ്ഞത്. ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കമ്മലുകൾ കണ്ടെത്താനും ഒരു സംഘത്തെ നിയോഗിച്ചതായി പൊലീസ് വ്യക്തമാക്കി. സ്ഥലത്തുണ്ടായിരുന്ന മറ്റു ദൃക്‌സാക്ഷികളെയും ചോദ്യം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇത്തരം സംഭവങ്ങളിൽ പലപ്പോഴും മോഷണമുതൽ വിഴുങ്ങതു പോലെ കാണിച്ച് മോഷ്ടാക്കൾ കബളിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കാറുണ്ടെന്നും മുൻകൂട്ടി നിശ്ചയിച്ച സ്ഥലത്തേയ്ക്കു വലിച്ചെറിയുന്ന ഇവ കൂട്ടാളികൾ വന്നു കൊണ്ടുപോകുകയും ചെയ്യാറുണ്ടെന്നും ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞു. ഈ രീതിയിലും അന്വേഷണം നടക്കുന്നുണ്ട്. നസീറിനെതിരെ കവർച്ച, ആയുധ നിയമം, പിടിച്ചുപറി തുടങ്ങി എട്ടോളം കേസുകളുണ്ടെന്ന് പൊലീസ് പറഞ്ഞു.

English Summary: Two X-rays, ultrasound later, Delhi cops yet to find gold earrings ‘swallowed’ by snatcher