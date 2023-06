‘ഭരണകൂടം വേട്ടയാടുമ്പോൾ ആത്മവിശ്വാസം നൽകി ചേർത്തുപിടിക്കുന്ന നായകൻ; ഇതാണ് നേതാവ്’

ന്യൂഡൽഹി∙ സംസ്ഥാന സർക്കാർ കേസുകളിൽപ്പെടുത്തി വേട്ടയാടുന്നുവെന്ന വ്യാപക പരാതിക്കിടെ, സംസ്ഥാന കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വത്തിന് സമ്പൂർണ പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ച രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ പുകഴ്ത്തി പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി.ഡി.സതീശൻ. രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ വാക്കുകൾ കൂടുതൽ കരുത്തു പകരുന്നതായി സതീശൻ ഫെയ്സ്ബുക്കിൽ കുറിച്ചു. രാഹുൽ ഗാന്ധിയും കോൺഗ്രസും നൽകുന്ന പിന്തുണയ്ക്ക് കെപിസിസി പ്രസിഡന്റ് കെ.സുധാകരനും നന്ദിയറിയിച്ചു. രാഹുൽ ഗാന്ധിയുമായി നടത്തിയ കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്കു പിന്നാലെയാണ് ഇരുവരും ഫെയ്സ്ബുക്കിൽ കുറിപ്പിട്ടത്. രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ കൈപിടിച്ചുള്ള ചിത്രവും ഇരുവരും പങ്കുവച്ചിട്ടുണ്ട്.

‘‘ഭീഷണിയുടെയും പകപോക്കലിന്റെയും രാഷ്ട്രീയത്തെ കോൺഗ്രസ് ഭയപ്പെടാറില്ല. ധൈര്യമായി മുന്നോട്ടു പോകുക. നേതൃത്വം കൂടെയുണ്ട് – രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ വാക്കുകൾ കൂടുതൽ കരുത്ത് നൽകുന്നു. ഇതാണ് നേതാവ്. ഭരണകൂടം വേട്ടയാടുമ്പോൾ ഒപ്പമുള്ളവർക്ക് ആത്മവിശ്വാസം നൽകി ചേർത്തുപിടിക്കുന്ന നായകൻ’’ – സതീശൻ ഫെയ്സ്ബുക്കിൽ കുറിച്ചു.

രാഹുൽ ഗാന്ധി നൽകുന്ന ഉറച്ച പിന്തുണയ്ക്ക് നന്ദിയറിയിച്ച് കെപിസിസി പ്രസിഡന്റ് കെ.സുധാകരനും ഫെയ്സ്ബുക്കിൽ കുറിപ്പ് പങ്കുവച്ചു. ‘‘രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ സന്ദർശിച്ചു. ഭീഷണിയുടെയും പകപോക്കലിന്റെയും രാഷ്ട്രീയത്തെ കോൺഗ്രസ് പാർട്ടി ഭയപ്പെടില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. രാജ്യം മുഴുവൻ വേരുകളുള്ള ഇന്ത്യൻ നാഷനൽ കോൺഗ്രസ്‌ എന്ന വലിയ കുടുംബം നൽകുന്ന നിസ്സീമമായ പിന്തുണയിൽ എന്റെ കൃതജ്ഞത രേഖപ്പെടുത്തുന്നു’’ – സുധാകരൻ കുറിച്ചു.

ഇരുവർക്കുമൊപ്പമുള്ള ഈ ചിത്രം രാഹുൽ ഗാന്ധി ട്വിറ്ററിലും പങ്കുവച്ചിരുന്നു. ഭീഷണിയുടെയും പകപോക്കലിന്റെയും രാഷ്ട്രീയത്തെ കോൺഗ്രസ് ഭയപ്പെടുന്നില്ലെന്ന വാക്കുകളോടെയാണ് അദ്ദേഹം ചിത്രം പങ്കുവച്ചത്.

നിലവിൽ ഡൽഹിയിലുള്ള സതീശനും സുധാകരനും ഇന്ന് കോൺഗ്രസ് ദേശീയ അധ്യക്ഷൻ മല്ലികാർജുൻ ഖർഗെ, രാഹുൽ ഗാന്ധി എന്നിവരുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയിരുന്നു. തങ്ങൾക്കെതിരായ കേസിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ ഇരുവരും നേതൃത്വത്തെ ധരിപ്പിച്ചു. സർക്കാരിന്റെ അഴിമതി നീക്കങ്ങളിൽ നിന്നു ശ്രദ്ധ തിരിക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിന്റെ ഭാഗമാണു കേസുകളെന്നാണ് കെപിസിസി നിലപാട്. ഇക്കാര്യമാണ് ഇരുവരും നേതൃത്വത്തോടും വിശദീകരിച്ചത്.



English Summary: VD Satheesan And K Sudhakaran Praises Rahul Gandhi For His Support To State Leadership