‘വാഗ്നർ ഗ്രൂപ്പ് ജനാധിപത്യത്തിന്റെ രക്ഷകർ; പുട്ടിനെപ്പോലെ മോദിക്കും വെല്ലുവിളിയാകും’

മുംബൈ ∙ റഷ്യയിൽ പ്രസിഡന്റ് വ്ലാഡിമിർ പുട്ടിനെതിരെ ഉണ്ടായതുപോലെ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിക്കെതിരെ ഇന്ത്യയിലും ‘വാഗ്നർ ഗ്രൂപ്പ്’ പടയൊരുക്കമെന്ന് ഉദ്ധവ് താക്കറെ നയിക്കുന്ന ശിവസേനയുടെ മുന്നറിയിപ്പ്. പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികളാണ് മോദിക്കെതിരായ വാഗ്നർ ഗ്രൂപ്പ് എന്നും വിചിത്രമായ താരതമ്യത്തിലൂടെ ഉദ്ധവ് പക്ഷം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

പുട്ടിന്റെ ഉറ്റമിത്രമായ യെവ്ഗിനി പ്രിഗോഷിന്റെ കൂലപ്പട്ടാളമായ വാഗ്നർ ഗ്രൂപ്പ് റഷ്യയെ മണിക്കൂറുകളോളം മുൾമുനയിൽ നിർത്തി തലസ്ഥാനമായ മോസ്കോയിലേക്കു പട നയിച്ചത് ലോകമാകെ വലിയ വാർത്തയായിരുന്നു. മോസ്കോയ്ക്ക് 200 കിലോമീറ്റർ അടുത്തെത്തിയ ശേഷമാണ് ഒത്തുതീർപ്പ് ചർച്ചകളുടെ ഫലമായി കലാപസേന പിന്തിരിഞ്ഞത്. വാഗ്നർ കലാപം പുട്ടിന്റെ ശക്തി കുറയുന്നതിന്റെ സൂചനയായി പാശ്ചാത്യ ലോകം വിലയിരുത്തുന്നു.

‘‘ഇന്ത്യയിലെ പ്രതിപക്ഷത്തെപ്പോലെ ജനാധിപത്യത്തിന്റെ രക്ഷകരാണ് വാഗ്നർ ഗ്രൂപ്പ്. പുട്ടിനെതിരെ പ്രിഗോഷിൻ കലാപം നടത്തിയപോലെയാണ്, പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിക്കു വെല്ലുവിളിയായി പട്നയിൽ പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികൾ ഒരുമിച്ചത്. വോട്ടർമാരിൽ സമ്മർദം ചെലുത്തി, വിജയം ആഘോഷിക്കാനായി അനേകം കൂലിപ്പടയാളികളെ മോദിയും അമിത് ഷായും തയാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്. പുട്ടിനെപ്പോലെ, മോദി–ഷാ സഖ്യവും സേച്ഛാധിപത്യത്തിനും സമ്പൂർണ അധികാര വികേന്ദ്രീകരണത്തിനുമാണു ശ്രമിക്കുന്നത്’’– മുഖപത്രമായ സാമ്നയിലെ മുഖപ്രസംഗത്തിൽ ഉദ്ധവ് പക്ഷം അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.

മോദിയുടെ യുഎസ് സന്ദർശനത്തെയും മുഖപ്രസംഗം കുറ്റപ്പെടുത്തി. ‘അനുചിതമായ ഇംഗ്ലിഷിൽ’ സംസാരിച്ച് മോദി സ്വയം പരിഹാസ്യനായെന്നാണു വിമർശനം. ബിജെപിയെ തോൽപിക്കാൻ ഒന്നിച്ചുനിൽക്കുമെന്നു പ്രഖ്യാപിച്ച്, അടുത്ത ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിനെ ഒറ്റക്കെട്ടായി നേരിടാൻ കോൺഗ്രസ് അടക്കമുള്ള 14 കക്ഷികളാണു പട്നയിൽ കഴിഞ്ഞദിവസം കൈകോർത്തത്. ഐക്യനീക്കങ്ങൾക്കു രൂപം നൽകാൻ ജൂലൈ 10നോ 12നോ ഹിമാചലിലെ ഷിംലയിൽ വീണ്ടും യോഗം ചേരാനും പ്രതിപക്ഷ കക്ഷികളുടെ സംയുക്ത യോഗം തീരുമാനിച്ചിരുന്നു.

