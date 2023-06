തെലങ്കാനയിൽ ഷർമിളയ്ക്കു പിന്നാലെ ബിആർഎസ് നേതാക്കളും കോൺഗ്രസിലേക്ക്; കെസിആറിന് തിരിച്ചടി

ഹൈദരാബാദ്∙ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ആസന്നമായിരിക്കുന്ന തെലങ്കാനയില്‍ മുഖ്യമന്ത്രി കെ.ചന്ദ്രശേഖര റാവുവിന്റെ ഭാരത് രാഷ്ട്ര സമിതിക്കു (ബിആർഎസ്) വന്‍ തിരിച്ചടിയായി 35 പ്രധാന നേതാക്കള്‍ കോണ്‍ഗ്രസിലേക്ക്. കര്‍ണാടകയിലെ വിജയത്തിന്റെ ആവേശത്തില്‍ മുന്നോട്ടുനീങ്ങുന്ന കോണ്‍ഗ്രസിന് ഏറെ ആത്മവിശ്വാസം പകരുന്ന രാഷ്ട്രീയ നീക്കങ്ങളാണ് തെലങ്കാനയില്‍ പുരോഗമിക്കുന്നതെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്.

കോൺഗ്രസിൽ ചേരാൻ തയാറാണെന്ന് വൈഎസ്ആർ തെലങ്കാന പാർട്ടി (വൈഎസ്ആർടിപി) നേതാവ് വൈ.എസ്.ഷർമിള ഹൈക്കമാൻഡിനെ അറിയിച്ചതിനു പിന്നാലെയാണ് കൂടുതൽ നേതാക്കളുടെ വരവ്.

മുന്‍ മന്ത്രി ജുപള്ളി കൃഷ്ണ റാവു, മുന്‍ എംപി പൊംഗുലേട്ടി ശ്രീനിവാസ റെഡ്ഡി, മുന്‍ എംഎല്‍എ ഗുര്‍നാഥ് റെഡ്ഡി തുടങ്ങിയവര്‍ എഐസിസി ആസ്ഥാനത്തെത്തി കോണ്‍ഗ്രസ് പ്രസിഡന്റ് മല്ലികാര്‍ജുന്‍ ഖര്‍ഗെ, രാഹുല്‍ ഗാന്ധി, സംഘടനാകാര്യ ജനറല്‍ സെക്രട്ടറി കെ.സി.വേണുഗോപാല്‍, തെലങ്കാനയുടെ ചുമതലയുള്ള എഐസിസി സെക്രട്ടറി പി.സി.വിഷ്ണുനാഥ് എന്നിവരുമായി ചര്‍ച്ച നടത്തി.

ജൂലൈ ആദ്യ ആഴ്ച ഇവരും അനുയായികളും ഔദ്യോഗികമായി കോണ്‍ഗ്രസില്‍ ചേരുമെന്നാണ് വിവരം. കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവ് ഭട്ടി വിക്രമാക്ര നടത്തുന്ന പദയാത്ര അവസാനിക്കുന്ന ഖമ്മത്താവും പൊതു സമ്മേളനം നടത്തുക. പാര്‍ട്ടി വിരുദ്ധ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളുടെ പേരില്‍ ജുപള്ളി കൃഷ്ണ റാവുവിനെയും പൊംഗുലേട്ടി ശ്രീനിവാസ റെഡ്ഡിയെയും ഏപ്രിലില്‍ ബിആര്‍എസ് സസ്‌പെന്‍ഡ് ചെയ്തിരുന്നു. ഇവരെ കൂടെക്കൂട്ടാന്‍ ബിജെപിയും കോണ്‍ഗ്രസും ശ്രമം നടത്തുന്നതിനിടെയാണ് ഇവര്‍ കോണ്‍ഗ്രസിലേക്കു ചാഞ്ഞിരിക്കുന്നത്.

ആന്ധ്ര മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി വൈ.എസ്.രാജശേഖര റെഡ്ഡിയുടെ മകളും നിലവിലെ മുഖ്യമന്ത്രി വൈ.എസ്.ജഗൻമോഹൻ റെഡ്ഡിയുടെ സഹോദരിയുമായ ഷർമിള, തന്റെ പാർട്ടിയെ കോൺഗ്രസിൽ ലയിപ്പിക്കാൻ സന്നദ്ധത അറിയിച്ച് രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു. സോണിയ ഗാന്ധി, കോൺഗ്രസ് പ്രസി‍ഡന്റ് മല്ലികാർജുൻ ഖർഗെ എന്നിവരെ കാണാൻ ഷർമിള സമയം തേടിയിരുന്നു.

ഈ വര്‍ഷം അവസാനം നടക്കുന്ന നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ മൂന്നാം വട്ടവും മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനം ലക്ഷ്യമിട്ടിറങ്ങുന്ന കെ. ചന്ദ്രശേഖര റാവുവിന് വന്‍ തിരിച്ചടിയാണ് നേതാക്കളുടെ കൊഴിഞ്ഞുപോക്ക്. 119 അംഗ നിയമസഭയിലേക്കു 2018ല്‍ നടന്ന തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ ബിആര്‍എസ് 88 സീറ്റുകള്‍ നേടിയിരുന്നു.

English Summary: 35 Leaders Of KCR's Party To Join Congress Ahead Of Telangana Polls: Sources