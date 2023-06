‘എന്റെ സ്വദേശ്’: വയോധികയ്ക്ക് വൈദ്യുതി; വൈറലായി വനിത ഐപിഎസിന്റെ പോസ്റ്റ്

ലക്നൗ ∙ ഒറ്റയ്ക്കു കഴിയുന്ന വയോധികയുടെ വീട്ടിൽ വൈദ്യുതിയെത്തിച്ച സന്തോഷം പങ്കിട്ട വനിതാ ഐപിഎസ് ഓഫിസറുടെ വിഡിയോ ട്വീറ്റ് വൈറൽ. വൈദ്യുതിവെളിച്ചം വീട്ടിൽ വന്നപ്പോൾ എഴുപതു വയസ്സുകാരി സന്തോഷത്തോടെ ചിരിച്ചത് തന്റെ ‘സ്വദേശ് നിമിഷമാണെന്ന്’ അനുകൃതി ശർമ ഐപിഎസ് കുറിച്ചു. ബോളിവുഡ് നടൻ ഷാറുഖ് ഖാന്റെ പ്രശസ്ത സിനിമ ‘സ്വദേശിനെ’ അനുസ്മരിച്ചായിരുന്നു അനുകൃതിയുടെ കുറിപ്പ്.

ഉത്തർപ്രദേശിലെ ബുലന്ദ്ഷഹർ ജില്ലയിൽ നൂർജഹാന്റെ (70) വീട്ടിലാണ് പൊലീസിന്റെ ഇടപെടലിൽ വൈദ്യുതിയെത്തിയത്. 2020 ഐപിഎസ് ബാച്ച് ഉദ്യോഗസ്ഥയായ അനുകൃതി അടുത്തിടെയാണു ബുലന്ദ്ഷഹറിൽ അഡിഷനൽ എസ്‌‍‌പിയായി ചുമതലയേറ്റത്. ‘‘എന്റെ ജീവിതത്തിലെ സ്വദേശ് നിമിഷം. നൂർജഹാൻ ആന്റിയുടെ വീട്ടിൽ വൈദ്യുതി കണക്‌ഷൻ കിട്ടിയത് അക്ഷരാർഥത്തിൽ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ വെളിച്ചം വന്നതുപോലെയാണ്. അവരുടെ മുഖത്തെ ചിരി വളരെയേറെ സംതൃപ്തി പകരുന്നു. എല്ലാവരുടെയും പിന്തുണയ്ക്കു നന്ദി’’– ട്വിറ്ററിൽ അനുകൃതി ശർമ കുറിച്ചു.

ദരിദ്ര പശ്ചാത്തലമുള്ള നൂർജഹാൻ, ഭർത്താവ് മരിച്ചതിനെ തുടർന്ന് ഒറ്റയ്ക്കായിരുന്നു താമസം. മകളെ വിവാഹം ചെയ്തയച്ചു. വൈദ്യുതി കണക്‌ഷന് സഹായിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടു സമീപിച്ചപ്പോൾ പൊലീസ് ആത്മാർഥമായി ഇടപെടുകയായിരുന്നു. കണക്‌ഷനൊപ്പം പൊലീസ് ഫണ്ടിൽനിന്ന് ഫാനും ബൾബും വാങ്ങി നൽകുകയും ചെയ്തു. വൈദ്യുതിവെളിച്ചത്തിന്റെ സന്തോഷത്തിൽ പൊലീസുകാർക്കും മറ്റും നൂർജഹാൻ മധുരം പങ്കുവച്ചു.

English Summary: "Swades Moment Of My Life": UP Cop On Getting Electricity To Elderly Woman