പിതാവിന്റെ ലോട്ടറിക്കടയിൽനിന്ന് ടിക്കറ്റെടുത്ത മകൾക്ക് 75 ലക്ഷം ഒന്നാം സമ്മാനം

അരൂർ∙ പിതാവിന്റെ ലോട്ടറിക്കടയിൽ നിന്ന് മകൾ എടുത്ത ടിക്കറ്റിന് ഒന്നാം സമ്മാനം. രാവിലെ എടുത്ത ടിക്കറ്റിന് വൈകിട്ട് സമ്മാനം ലഭിച്ചതിലെ ആഹ്ലാദത്തിലാണ് കുടുംബം. ഇന്നലെ നറുക്കെടുത്ത സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ സ്ത്രീശക്തി ലോട്ടറിയുടെ ഒന്നാം സമ്മാനമായ 75 ലക്ഷം രൂപയാണ് അരൂർ നെട്ടേശേരിൽ എൻ.ജെ.അഗസ്റ്റിന്റെ മകൾ ആഷ്‌ലിയെടുത്ത ടിക്കറ്റിനടിച്ചത്. 10 വർഷമായി അരൂർ ക്ഷേത്രം കവലയ്ക്കു സമീപം ദേശീയപാതയോരത്ത് ലോട്ടറി വിൽപന നടത്തുകയാണ് അഗസ്റ്റിൻ.



എല്ലാ ചൊവ്വാഴ്ചകളിലും ഉച്ചയ്ക്ക് മൂന്ന് മണിക്കാണ് നറുക്കെടുപ്പ് നടക്കുക. ഒന്നാം സമ്മാനം 75 ലക്ഷം രൂപ. രണ്ടാം സമ്മാനം 10 ലക്ഷം രൂപ. 8000 രൂപയാണ് സമാശ്വാസ സമ്മാനം. 40 രൂപയാണ് ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ വില.

