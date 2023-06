പ്രിഗോഷിനെതിരായ കേസുകൾ പിൻവലിച്ചു; ജെറ്റ് വിമാനം ബെലാറൂസിലേക്ക് പറന്നു?

മോസ്കോ∙ വാഗ്നർ ഗ്രൂപ്പിന്റെ മേധാവി യെവ്ഗിനി പ്രിഗോഷിനുമായി ബന്ധമുള്ള ഒരു ജെറ്റ് വിമാനം ബെലൂറൂസിലേക്കു പറന്നതായി റിപ്പോർട്ട്. അതേസമയം, പ്രിഗോഷിന്റെ മാധ്യമ സംഘം ഇക്കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് ഇതുവരെ പ്രതികരിച്ചിട്ടില്ല. ബെലാറൂസ് പ്രസിഡന്റ് അലക്സാണ്ടർ ലുക്കാഷെൻകോയും ചൊവ്വാഴ്ച രാജ്യത്തെ അഭിസംബോധന െചയ്തുള്ള പ്രസംഗത്തിൽ പ്രിഗോഷിന്റെ കാര്യം മിണ്ടിയതുമില്ല.

ഫ്ലൈറ്റ്റഡാർ 24 നൽകുന്ന വിവരം അനുസരിച്ച് എംബ്രാറെർ ലെഗസി 600 എന്ന ബിസിനസ് ജെറ്റ് 02.32 ജിഎംടിയിൽ റോസ്തോവ് മേഖലയിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടെന്നും മിൻസ്കിനു സമീപം 04.20 ജിഎംടിയിൽ താഴ്ന്നുപറക്കാൻ തുടങ്ങിയെന്നുമാണ് റിപ്പോർട്ട്. പ്രിഗോഷിനുമായി ബന്ധമുള്ള ഓട്ടോലക്സ് ട്രാസ്പോർട്ടിനു കീഴിൽ വരുന്നതാണ് ജെറ്റ് വിമാനമെന്നും റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു.

പ്രസിഡന്റും പ്രധാനമന്ത്രിയുമായി 23 വർഷമായി അധികാരത്തിലിരിക്കുന്ന വ്ലാഡിമിർ പുട്ടിന്റെ മുഖത്തേറ്റ അടിയായിരുന്നു സ്വകാര്യ സൈന്യമായ വാഗ്നർ ഗ്രൂപ്പ് സ്വന്തം രാജ്യത്തിനെതിരെ തിരിഞ്ഞ സംഭവം. തലസ്ഥാനമായ മോസ്കോയ്ക്ക് 200 കിലോമീറ്റർ അടുത്തെത്തിയ ശേഷമാണ് ഒത്തുതീർപ്പു ചർച്ചകളുടെ ഫലമായി കലാപസേന പിന്തിരിഞ്ഞത്. അതിനു മുൻപു പിടിച്ചെടുത്ത റോസ്തോവ് നഗരത്തിലെ സൈനിക ആസ്ഥാനം വിട്ടുകൊടുത്തതോടെ സ്ഥിതി ശാന്തമായി. വാഗ്നർ ഗ്രൂപ്പിനെ തടയാൻ റഷ്യൻ സേനയ്ക്കൊപ്പം മോസ്കോയിലും റോസ്തോവിലും തമ്പടിച്ചിരുന്ന ചെചൻ കൂലിപ്പട്ടാളവും പിന്മാറി.

∙ കേസുകൾ പിൻവലിച്ചു

പ്രിഗോഷിനോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വകാര്യ സൈന്യത്തിനോ എതിരെ എടുത്ത കേസുകൾ എല്ലാം റഷ്യ പിൻവലിച്ചു. കലാപത്തിൽ പങ്കെടുത്തവർ കുറ്റകൃത്യം ചെയ്യുന്നതിനു മുൻപ് അത് അവസാനിപ്പിച്ചതിനാൽ കേസ് മുന്നോട്ടു കൊണ്ടുപോകാനാകില്ലെന്നു ഫെഡറൽ സെക്യൂരിറ്റി സർവീസ് അറിയിച്ചു. കലാപക്കേസ് കോടതിയിൽ എത്തിയാൽ പരമാവധി 20 വർഷമാണ് തടവ് ശിക്ഷ വിധിക്കുക. സാധാരണഗതിയിൽ റഷ്യയിൽ സർക്കാരിനെതിരെ പ്രതിഷേധിക്കുന്നവരെ കേസുകളും കടുത്ത ജയിൽ ശിക്ഷകളും മറ്റുമായി ക്രൂരമായി പീഡിപ്പിക്കുന്ന സർക്കാർ സംവിധാനങ്ങൾ ആ നിലപാടിൽനിന്ന് മലക്കംമറിയുന്ന കാഴ്ചയാണ് പ്രിഗോഷിന്റെ കാര്യത്തിൽ കണ്ടത്.

രാവിലെ രാജ്യത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്ത പുട്ടിൻ, ആഭ്യന്തര കലാപം ഒഴിവാക്കാൻ സൈനിക, നിയമ സംവിധാനങ്ങൾ നടത്തിയ ശ്രമങ്ങളെ വാഴ്ത്തി. കലാപത്തെ സൈന്യവും ജനങ്ങളും പിന്തുണച്ചില്ലെന്നും പ്രിഗോഷിന്റെ പേരെടുത്തു പറയാതെ പുട്ടിൻ വ്യക്തമാക്കി. കലാപത്തെ നേരിടുന്നതിനായി യുക്രെയ്ൻ യുദ്ധ മേഖലയിൽനിന്ന് സൈന്യത്തെ പിൻവലിച്ചില്ലെന്നും പുട്ടിൻ വ്യക്തമാക്കി.

English Summary: Jet linked to mercenary Prigozhin flies to Belarus from Russia