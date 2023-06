വ്യാജരേഖ കേസിൽ കെ.വിദ്യ വീണ്ടും അറസ്റ്റിൽ; ഇടക്കാല ജാമ്യം അനുവദിച്ചു

കാഞ്ഞങ്ങാട്∙ കാസർകോട് കരിന്തളം ഗവ.കോളജിൽ വ്യാജ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഹാജരാക്കിയ കേസിൽ നീലേശ്വരം പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്ത എസ്എഫ്ഐ മുൻ നേതാവ് കെ.വിദ്യയ്ക്ക് ഇടക്കാല ജാമ്യം അനുവദിച്ചു. വെള്ളിയാഴ്ച കാസർകോഡ് ഹൊസ്ദുർഗ് കോടതിയിൽ ഹാജരാകണമെന്ന് നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. കാഞ്ഞങ്ങാട് ഡിവൈഎസ്പിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന ചോദ്യം ചെയ്യലിനു പിന്നാലെയാണ് വിദ്യയുടെ അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തിയത്. വിദ്യയ്ക്കെതിരെ തെളിവു നശിപ്പിക്കൽ കുറ്റം കൂടി ചുമത്തുമെന്നാണ് വിവരം.



കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചോദ്യം ചെയ്യലിനായി 3 ദിവസത്തിനകം ഹാജരാകാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു നീലേശ്വരം പൊലീസ് നോട്ടിസ് നൽകിയിരുന്നു. എന്നാൽ, തിങ്കളാഴ്ച വൈകിട്ട് 5 വരെ ഹാജരാകാനാകില്ലെന്ന് വിദ്യ അന്വേഷണ സംഘത്തെ അറിയിച്ചിരുന്നു. തുടർന്ന് ഇന്ന് ഹാജരായ വിദ്യയെ കാഞ്ഞങ്ങാട് ഡിവൈഎസ്പിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ചോദ്യം ചെയ്ത ശേഷമാണ് അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തിയത്.

English Summary: Former SFI Leader K Vidya Arrested In Fake Certificate Case Again By Nileshwar Police