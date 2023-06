പേരിനൊപ്പം ഐഎഎസ് എന്ന പോലെ കെഎഎസും; പ്രഖ്യാപനവുമായി മുഖ്യമന്ത്രി

തിരുവനന്തപുരം∙ പേരിനൊപ്പം ഐഎഎസ് എന്ന പോലെ കെഎഎസും ചേർക്കുമെന്നു മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ. കെഎഎസ് പരിശീലന പൂർത്തീകരണ ചടങ്ങിലായിരുന്നു മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പ്രഖ്യാപനം. 104 പേരാണ് കേരള അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സർവീസിലെ (കെഎഎസ്) പരിശീലനം പൂർത്തിയാക്കി സർവീസിൽ പ്രവേശിക്കുന്നത്.

സംസ്ഥാനത്തെ സ്വന്തം ഭരണ സർവീസായ കെഎഎസ് പേരിനൊപ്പം ചേർക്കാൻ ഇന്നത്തെ മന്ത്രിസഭാ യോഗമാണ് തീരുമാനിച്ചത്. പരിശീലന പൂർത്തീകരണ ചടങ്ങിൽ മുഖ്യമന്ത്രി സർക്കാർ തീരുമാനം അറിയിച്ചു. ഐഎംജിയിലായിരുന്നു 18 മാസത്തെ പരിശീലനം. എട്ടു വർഷം കഴിയുമ്പോൾ ഐഎഎസിലേക്കു നടന്നു കയറാൻ കഴിയുന്നതാണ് കെഎഎസ്.



തിരുവനന്തപുരത്ത് കേരള അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സർവീസ് പരിശീലന പൂർത്തീകരണ പ്രഖ്യാപനച്ചടങ്ങിൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഏറ്റുവാങ്ങിയവർ ഗ്രൂപ്പ് ഫോട്ടോയ്ക്ക് നിൽക്കുന്നു. ചിത്രം. മനോജ് ചേമഞ്ചേരി. മനോരമ

പരിശീലനം പൂർത്തിയാക്കിയവർ വിവിധ വകുപ്പുകളിലെ രണ്ടാം ഗസറ്റഡ് പോസ്റ്റുകളിൽ ചുമതലയേൽക്കും. ആദ്യ ബാച്ച് സർവീസിൽ പ്രവേശിച്ചപ്പോഴും രണ്ടാം ബാച്ചിന്റെ വിഞ്ജാപനം ഇതുവരെ വന്നിട്ടില്ല. ഒഴിവുകൾ കണക്കാക്കാത്തതാണ് കാരണം. ഇന്നത്തെ ചടങ്ങിലും അടുത്ത വിജ്ഞാപനം എന്നുണ്ടാകുമെന്നു മുഖ്യമന്ത്രി പരാമർശിച്ചില്ല.



