വന്ദേഭാരത് ഉണ്ട്, പക്ഷേ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളില്ല: മകളുടെ മരണത്തിൽ നഷ്ടപരിഹാരം വേണ്ടെന്ന് പിതാവ്

ന്യൂഡൽഹി∙ ഞായറാഴ്ച ന്യൂഡൽഹി റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ വൈദ്യുതാഘാതമേറ്റ് മരിച്ച അധ്യാപികയ്ക്ക് പ്രഥമ ശുശ്രൂഷ ലഭിച്ചില്ലെന്ന പരാതിയുമായി കുടുംബം. മരിച്ച ഡൽഹിയിലെ പ്രീത് വിഹാർ സ്വദേശി സാക്ഷി അഹൂജയ്ക്ക് (35) ആംബുലൻസും ഡോക്ടർമാരും പൊലീസും സ്ഥലത്തില്ലാത്തതിനാൽ യാതൊരു വിധ സഹായങ്ങളും ലഭിച്ചില്ലെന്ന് പിതാവ് ലോകേഷ് കുമാർ ചോപ്ര പറഞ്ഞു. അപകടത്തിന് 40 മിനിറ്റിനുശേഷമാണ് കുടുംബത്തിനു റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനു പുറത്തെത്താനായതെന്നും ആശുപത്രിയിലേക്കു പോകുന്ന വഴി സാക്ഷി അഹൂജ മരിച്ചെന്നും ലോകേഷ് ചോപ്ര പറഞ്ഞു.

‘‘നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്ന് റെയിൽവേ ഉദ്യോഗസ്ഥർ അറിയിച്ചു, പക്ഷേ ഇതുവരെ നടപടിയൊന്നും സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല. നമ്മുടെ സംവിധാനങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുന്നില്ല. വന്ദേ ഭാരത് പോലെ ഉയർന്ന നിലവാരമുള്ള ട്രെയിനുകൾ നിർമിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ശരിയായ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. സ്‌റ്റേഷനുകളിൽ. വൻ തിരക്കുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ പോലും ആവശ്യമായ സൗകര്യങ്ങളില്ല.’’– ലോകേഷ് ചോപ്ര പറഞ്ഞു. സമാനമായ സംഭവം മുൻപും നടന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് ലോകേഷ് ആരോപിച്ചു. ഞങ്ങൾക്ക് നഷ്ടപരിഹാഹം വേണ്ടെന്നും ഉത്തരവാദികളായവരെ ശിക്ഷിക്കുകയാണ് വേണ്ടതെന്നും ലോകേഷ് പറഞ്ഞു. കുടുംബം നിയമപോരാട്ടത്തിന് തയാറാണെന്ന് അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

ഞായറാഴ്ച രാവിലെ അഞ്ചരയ്ക്കു വന്ദേഭാരത് ട്രെയിനിൽ ചണ്ഡീഗഢിലേക്കു പോകാനാണ് ലോകേഷിന്റെ കുടുംബം സ്റ്റേഷനിലെത്തിയത്. വൈദ്യുതി തൂണിൽനിന്നാണ് സാക്ഷി അഹൂജയ്ക്ക് ഷോക്കേറ്റത്. രാത്രി മുതൽ പെയ്യുന്ന കനത്ത മഴയെത്തുടർന്നുണ്ടായ വെള്ളക്കെട്ട് ഒഴിവാക്കി നീങ്ങാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോഴാണ് സാക്ഷി വൈദ്യുതി തൂണിൽ പിടിച്ചത്. റെയിൽവേ സ്റ്റേഷന്റെ ഒന്നാം നമ്പർ എക്സിറ്റിന് സമീപമാണ് അപകടമുണ്ടായത്. സാക്ഷിയുടെ 9 വയസ്സുള്ള മകനും 7 വയസ്സുള്ള മകളും അപകടത്തിൽനിന്ന് കഷ്ടിച്ചാണ് രക്ഷപ്പെട്ടത്.

‘‘ഞാൻ കാർ പാർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് എന്റെ മകളോട് ബാഗ് എടുത്ത് കുട്ടികളെയും കൂട്ടി പ്ലാറ്റ്ഫോമിലേക്ക് പോകാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു. പക്ഷേ ഒരു വെള്ളക്കെട്ടിൽ ചവിട്ടിയതിനു പിന്നാലെ അവൾക്ക് വൈദ്യുതാഘാതമേൽക്കുകയായിരുന്നു. 440 വോൾട്ട് വൈദ്യുതി കടന്നു പോകുന്ന തൂണിലാണ് അവൾ പിടിച്ചത്.’’– ലോകേഷ് ചോപ്ര പറഞ്ഞു.

ഏകദേശം 2.5 കിലോമീറ്റർ അകലെയുള്ള ആശുപത്രിയിൽ ഒരു മണിക്കൂറെടുത്താണ് എത്തിയത്. ഞങ്ങൾ അവിടെനിന്നു പുറത്തിറങ്ങാൻ കുറഞ്ഞത് 30-40 മിനിറ്റെങ്കിലും എടുത്തു. പുറത്തുകടക്കുന്ന വഴികൾ വാഹനങ്ങളാൽ നിറഞ്ഞിരിക്കുകയായിരുന്നു. എന്റെ മകൾ മരിച്ചെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി. അവൾക്ക് ശ്വാസം കിട്ടുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല. പക്ഷേ ഞാൻ പ്രതികരിച്ചില്ല, കാരണം അവളുടെ ചെറിയ കുട്ടികൾ എന്നോടൊപ്പമുണ്ടായിരുന്നു.’’ – കണ്ണീരോടെ ലോകേഷ് പറഞ്ഞു.

ലക്ഷ്മി നഗറിലെ പ്രിയദർശനി വിഹാറിലെ ലൗലി പബ്ലിക് സ്കൂളിലെ അധ്യാപികയായിരുന്നു സാക്ഷി അഹൂജ. അപകട സമയം ഇവർക്കൊപ്പമുണ്ടായിരുന്ന സഹോദരി മാധ്‌വി ചോപ്ര ബന്ധപ്പെട്ട അധികൃതരുടെ അനാസ്ഥ ആരോപിച്ച് പരാതി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പൊലീസ് കേസെടുത്തു.

