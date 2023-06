മൃഗക്ഷേമ സംഘടനകൾ മുപ്പതിലേറെ; എബിസി കേന്ദ്രം നടത്തുന്നത് ഒന്നു മാത്രം

തിരുവനന്തപുരം ∙ കേന്ദ്ര മൃഗക്ഷേമ ബോർഡിന്റെ അംഗീകാരമുള്ള മുപ്പതിൽപരം മൃഗക്ഷേമ സംഘടനകൾ സംസ്ഥാനത്തുണ്ടെങ്കിലും തെരുവുനായ്ക്കളുടെ വന്ധ്യംകരണത്തിനു നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നത് ഒരെണ്ണം മാത്രം. കേരളത്തിൽ ആകെയുള്ള 20 അനിമൽ ബെർത്ത് കൺട്രോൾ (എബിസി) കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ഒന്നു മാത്രമാണ് സന്നദ്ധസംഘടന നടത്തുന്നത്. സ്ട്രീറ്റ് ഡോഗ് വാച്ച് അസോസിയേഷൻ എന്ന സന്നദ്ധ സംഘടന വിഴിഞ്ഞത്ത് നടത്തുന്നതാണ് ഈ എബിസി കേന്ദ്രം. മറ്റൊരു സംഘടന തിരുവനന്തപുരത്ത് മലയിൻകീഴിൽ നായ്ക്കൾക്ക് ഉൾപ്പെടെ അഭയകേന്ദ്രവും ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്.

കഴിഞ്ഞ മാർച്ചിൽ ചട്ടങ്ങൾ പരിഷ്കരിച്ചതോടെ എബിസി കേന്ദ്രങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കാൻ കർശന നടപടിക്രമങ്ങളും ഏറെ പണച്ചെലവും ഉണ്ട്. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ സംസ്ഥാനത്തെ മൃഗസ്നേഹി സംഘടനകളുടെ യോഗം വിളിച്ച് അവരുടെ സഹകരണം ആവശ്യപ്പെടാനുള്ള ഒരുക്കത്തിലാണു സർക്കാർ. ചാരിറ്റബിൾ സൊസൈറ്റീസ് ആക്ട് പ്രകാരം റജിസ്റ്റർ ചെയ്ത്, കേന്ദ്ര മൃഗക്ഷേമ ബോർഡിന്റെ അംഗീകാരവും ഉള്ള മൃഗക്ഷേമ സംഘടനകളെയാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാരും പരിഗണിക്കുക. മന്ത്രി ജെ.ചിഞ്ചുറാണിയുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ ചൊവ്വാഴ്ച ചേരുന്ന സംസ്ഥാന മൃഗക്ഷേമ ബോർഡിന്റെ യോഗം ഇക്കാര്യം ചർച്ച ചെയ്യും.

ഇത്തരം സംഘടനകൾ എന്തു പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ സംസ്ഥാനത്തു നടത്തുന്നതെന്ന കാര്യവും ബോർഡ് പരിശോധിക്കും. മന്ത്രി അധ്യക്ഷയായ ബോർ‍ഡിൽ മൃഗസംരക്ഷണ ഡയറക്ടറാണ് കൺവീനർ. നാമനി‍ർദേശം ചെയ്യപ്പെട്ട അംഗങ്ങളും ഔദ്യോഗിക അംഗങ്ങളും (എക്സ് ഒഫിഷ്യോ) ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് ബോർഡ്. മൃഗക്ഷേമ സംഘടനകളുടെ യോഗം വിളിക്കുമെന്ന് മന്ത്രിമാർ പറഞ്ഞതല്ലാതെ ആരും ക്ഷണിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് ഒരു മൃഗക്ഷേമ സംഘടനയുടെ പ്രതിനിധി വ്യക്തമാക്കി.

