മധ്യപ്രദേശിൽ 5 വന്ദേഭാരത് ഫ്ലാഗ് ഓഫ് ചെയ്ത് മോദി; 6 സംസ്ഥാനത്തിന് ഗുണം

ഭോപാൽ ∙ വർഷാവസാനം നടക്കാനിരിക്കുന്ന നിയമസഭാ തിര‍ഞ്ഞെടുപ്പ് ലക്ഷ്യമിട്ട് മധ്യപ്രദേശിൽ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി 5 വന്ദേഭാരത് ട്രെയിനുകൾ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. ഭോപാൽ–ഇൻഡോർ, ഭോപാൽ–ജബൽപുർ എന്നിവയുടെ ഫ്ലാഗ് ഓഫ് മധ്യപ്രദേശിൽ നേരിട്ടാണു നിർവഹിച്ചത്. റാഞ്ചി–പട്ന, ധാർവാഡ്–ബെംഗളൂരു, ഗോവ-മുംബൈ ട്രെയിനുകൾ വിഡിയോ കോൺഫറൻസിങ് വഴി നാടിനു സമർപ്പിച്ചു.

‘‘ഈ ട്രെയിനുകൾ മധ്യപ്രദേശ്, കർണാടക, മഹാരാഷ്ട്ര, ഗോവ, ബിഹാർ, ജാർഖണ്ഡ് സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ കണക്‌ടിവിറ്റി മെച്ചപ്പെടുത്തും’’– മോദി ട്വീറ്റ് ചെയ്തു. കേന്ദ്ര റെയിൽവേ മന്ത്രി അശ്വിനി വൈഷ്ണവ്, മധ്യപ്രദേശ് മുഖ്യമന്ത്രി ശിവരാജ് സിങ് ചൗഹാൻ, കേന്ദ്രമന്ത്രിമാരായ നരേന്ദ്ര സിങ് തോമർ, ജ്യോതിരാദിത്യ സിന്ധ്യ തുടങ്ങിയവർ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു.

രാവിലെ ഭോപാൽ വിമാനത്താവളത്തിൽ എത്തിയ മോദി, റാണി കമലാപതി റെയില്‍വേ സ്‌റ്റേഷനിലേക്ക് ഹെലികോപ്റ്ററിൽ പോകാനായിരുന്നു നിശ്ചയിച്ചിരുന്നത്. മോശം കാലാവസ്ഥയെ തുടർന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി റോഡ് മാർഗമാണു യാത്ര ചെയ്തതെന്നു സംസ്ഥാന ബിജെപി മീഡിയ ഇൻ–ചാർജ് ആശിഷ് അഗർവാൾ പറഞ്ഞു. ഈ ചടങ്ങിനുശേഷം, ബൂത്തുതലത്തിലുള്ള 10 ലക്ഷം ബിജെപി പ്രവർത്തകരെ ഓൺലൈനായി മോദി അഭിസംബോധന ചെയ്തു.

ദേശീയ അരിവാള്‍കോശ രോഗ നിര്‍മാര്‍ജന ദൗത്യത്തിന് പ്രധാനമന്ത്രി തുടക്കമിടും. ഷാഡോള്‍ ജില്ലയിലെ പക്കാരിയ ഗ്രാമം സന്ദര്‍ശിച്ച് ആളുകളുമായി സംവദിക്കും. സംസ്ഥാനത്തുടനീളമുള്ള 3.57 കോടി ഗുണഭോക്താക്കളുടെ ആയുഷ്മാന്‍ കാര്‍ഡുകളുടെ വിതരണോദ്ഘാടനവും നിർവഹിക്കും. പക്കാരിയ ഗ്രാമത്തിലെ സാംസ്‌കാരിക പരിപാടികൾക്കു ശേഷം മോദി അവിടെ അത്താഴം കഴിക്കുമെന്നും പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഓഫിസ് അറിയിച്ചു.

