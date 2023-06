പ്രഗതി മൈതാന്‍ കവർച്ച: 5 പേർ അറസ്റ്റിൽ; പൊലീസ് പിടികൂടിയത് 1600 പേരെ!

ന്യൂഡൽഹി∙ ദേശീയ തലസ്ഥാനത്ത് പട്ടാപ്പകൽ നടുറോഡിൽ കാർ തടഞ്ഞ് യാത്രക്കാരെ തോക്കിൻമുനയിൽ നിർത്തി 2 ലക്ഷം രൂപ കവർന്ന സംഭവത്തിൽ 1600പേരെ പിടികൂടി ചോദ്യംചെയ്ത് പൊലീസ്. 2000ൽ പരം വാഹനങ്ങളും പിടികൂടി. ഒടുവിൽ അഞ്ച് പേരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. ഡൽഹി പ്രഗതി മൈതാൻ തുരങ്കത്തിൽ വച്ച് 2 ബൈക്കുകളിലായി പിന്തുടർന്ന നാലംഗസംഘം കാറിനെ മറികടന്നു തടഞ്ഞ് മോഷണം നടത്തുകയായിരുന്നു.

ഇതിന്റെ സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്തുവന്നതിനു പിന്നാലെ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ പൊലീസിനെതിരെ വന്‍വിമർശനം ഉയർന്നിരുന്നു. ദേശീയ തലസ്ഥാനത്തിന്റെ ക്രമസമാധാന നിലയെക്കുറിച്ചായിരുന്നു ചോദ്യങ്ങളേറെയും. ഡൽഹി നഗര ഹൃദയത്തിൽ ന്യൂഡൽഹിയെ സരായ് കാലേ ഖാനുമായും നോയിഡയുമായും ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഒന്നര കിലോമീറ്റർ നീളത്തിലുള്ള തുരങ്കമാണ് ഇത്. തുരങ്കത്തിലെ സുരക്ഷയ്ക്ക് 16 ഉദ്യോഗസ്ഥരെ നിയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇവർ കാവൽ നിൽക്കുന്നതിനിടെയാണ് കൊള്ള നടത്തിയത്.

ചാന്ദ്നി ചൗക്കിലെ ഒമിയ എന്റർപ്രൈസസിന്റെ ഡെലിവറി ഏജന്റായ പട്ടേൽ സജൻ കുമാറും സഹായി ജിഗർ പട്ടേലും ടാക്സിയിൽ ശനിയാഴ്ച ഗുരുഗ്രാമിലേക്കു പോകവെയാണ് അതിക്രമം. രണ്ടു ബൈക്കുകളിലായി നാലുപേർ അവരുടെ വഴി തട‍ഞ്ഞു. പിന്നാലെ ബൈക്കിന്റെ പിന്നിലിരുന്നവർ തോക്കു ചൂണ്ടി നടന്നടുത്തു. ഒരാൾ ഡ്രൈവറുടെ സീറ്റിന്റെ വശത്തേക്കും മറ്റേയാൾ പാസഞ്ചർ സീറ്റിന്റെ വശത്തേക്കുമെത്തി. പാസഞ്ചർ സീറ്റിന്റെ വശത്തെത്തിയ ആൾ ഡോർ തുറന്ന് പണം അടങ്ങിയ ബാഗ് കൈവശമാക്കി. തൊട്ടുപിന്നാലെ ഇരുവരും ബൈക്കിൽക്കയറി വേഗത്തിലോടിച്ചുപോകുകയായിരുന്നു.

