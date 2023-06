‘കലാപത്തിൽ റഷ്യക്കാർ പരസ്പരം കൊല്ലുന്നത് കാണാൻ അവർ ആഗ്രഹിച്ചു; ജനങ്ങൾക്ക് നന്ദി’

മോസ്കോ ∙ കലാപത്തിനിടെ റഷ്യക്കാർ പരസ്പരം കൊല്ലുന്നതു കാണാൻ യുക്രെയ്നും പാശ്ചാത്യ ശക്തികളും ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നതായി പ്രസിഡന്റ് വ്ലാഡിമിർ പുട്ടിൻ. റഷ്യയെയും ഭരണകൂടത്തെയും വിറപ്പിച്ച് വാഗ്നർ കൂലിപ്പട്ടാളം കലാപം നടത്തി പിന്മാറിയതിനുശേഷം ആദ്യമായി രാജ്യത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുമ്പോഴായിരുന്നു പുട്ടിന്റെ പ്രതികരണം.

‘‘സംഭവങ്ങളുടെ തുടക്കത്തിലേ, വലിയ തോതിലുള്ള രക്തച്ചൊരിച്ചിൽ ഒഴിവാക്കണമെന്ന് ഞാൻ ഉത്തരവിറക്കി. റഷ്യക്കാരുടെ ദേശസ്നേഹത്തിനു നന്ദി പറയുന്നു. റഷ്യൻ സഹോദരങ്ങൾ പരസ്പരം കൊല്ലുകയാണു ശത്രുക്കളുടെ ആവശ്യം. കീവിലെ നിയോ നാത്‌സികളും പാശ്ചാത്യ സഖ്യകക്ഷികളും എല്ലാ രാജ്യദ്രോഹികളും ഇക്കാര്യം ആഗ്രഹിച്ചു. റഷ്യൻ സൈനികർ പരസ്പരം കൊല്ലപ്പെടുന്നതായിരുന്നു ഇവരുടെ ആവശ്യം.’’– ടിവിയിലൂടെ രാജ്യത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്യവേ പുട്ടിൻ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.

കലാപം ഒഴിവാക്കുന്നതിൽ സുരക്ഷാസേനയും സാധാരണ ജനങ്ങളും ചെയ്ത സേവനത്തിനു പുട്ടിൻ നന്ദി പറഞ്ഞു. വാഗ്നർ ഗ്രൂപ്പിലെ അംഗങ്ങൾക്കെതിരെ നടപടിയില്ലെന്നു വ്യക്തമാക്കിയ പുട്ടിൻ, അവർക്ക് റഷ്യൻ സേനയിൽ ചേരുകയോ ബെലാറൂസിലേക്കു പോവുകയോ വീട്ടിലേക്കു മടങ്ങുകയോ ചെയ്യാമെന്നും അറിയിച്ചു. പുട്ടിന്റെ ഉറ്റമിത്രമായിട്ടും വാഗ്നർ ഗ്രൂപ്പിന്റെ തലവൻ യെവ്ഗിനി പ്രിഗോഷിൻ സ്വന്തം രാജ്യത്തിനെതിരെ പട നയിച്ചതിന്റെ കാരണം വ്യക്തമല്ല.

അപ്രതീക്ഷിത പടനീക്കത്തിലൂടെ റഷ്യയെ ഞെട്ടിച്ച വാഗ്നർ കൂലിപ്പട്ടാളത്തിന്റെ പിന്മാറ്റം കഴിഞ്ഞദിവസം പൂർണമായിരുന്നു. തലസ്ഥാനമായ മോസ്കോയ്ക്ക് 200 കിലോമീറ്റർ അടുത്തെത്തിയ ശേഷമാണ് ഒത്തുതീർപ്പു ചർച്ചകളുടെ ഫലമായി കലാപസേന പിന്തിരിഞ്ഞത്. റഷ്യൻ സേനയ്ക്കൊപ്പം യുക്രെയ്നിലെ യുദ്ധം തുടരാൻ വാഗ്നർ പോരാളികളോടു നേതാവ് പ്രിഗോഷിൻ നിർദേശിച്ചു. കലാപത്തിനു ശ്രമിച്ചതിന് പ്രിഗോഷിനും പടയ്ക്കുമെതിരെ നടപടിയുണ്ടാകില്ലെന്നു റഷ്യ അറിയിച്ചിരുന്നു.

English Summary: Putin Accuses West Of Wanting Russians "To Kill Each Other" In Mutiny