കുറ്റിപ്പുറം ∙ നീങ്ങിത്തുടങ്ങിയ ട്രെയിനിൽ കയറുന്നതിനിടെ വയോധിക കുറ്റിപ്പുറം സ്റ്റേഷനിൽ ട്രാക്കിൽ വീണുമരിച്ചു. പെരുമ്പടപ്പ് പാറ സ്വദേശി വസന്തകുമാരിയാണ് (65) മരിച്ചത്. കോഴിക്കോട്ട് മകളുടെ വീട്ടിലേക്കു പോകാൻ രാവിലെ തൃശൂർ–കണ്ണൂർ പാസഞ്ചറിൽ കയറാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോഴായിരുന്നു അപകടം.

English Summary: Woman dies after falling on track in Kuttuppuram while running to board moving train