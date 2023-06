വിവാഹതർക്കം; പാക്കിസ്ഥാനിൽ ഒരു കുടുംബത്തിലെ 9 പേരെ വെടിവച്ചു കൊന്നു

പെഷവാർ∙ വിവാഹതർക്കത്തെ തുടർന്ന് ഒരു കുടുംബത്തിലെ 9 പേരെ ബന്ധുക്കൾ വെടിവച്ചു കൊന്നു. പാക്കിസ്ഥാനിലെ ഖൈബർ പഖ്തുൻഖ്വ മേഖലയിൽ മലാഖണ്ഡ് ജില്ലയിലായിരുന്നു സംഭവം.



മൂന്നു സ്ത്രീകളും ആറു പുരുഷൻമാരുമാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത്. ബുധനാഴ്ച രാത്രി വീട്ടിൽ അതിക്രമിച്ച് കയറിയ ബന്ധുക്കൾ ഉറങ്ങിക്കിടന്നവരെ വെടിവയ്ക്കുകയായിരുന്നു. വിവാഹതർക്കത്തെ തുടർന്നായിരുന്നു കൊലപാതകമെന്നും സംഭവത്തിൽ പ്രതികളെ കണ്ടെത്തുന്നതിനായി അന്വേഷണം നടത്തുകയാണെന്നും പൊലീസ് പറഞ്ഞു.

സംഭവമറിഞ്ഞയുടൻ അർദ്ധസൈനിക വിഭാഗം സ്ഥലത്തെത്തി മൃതദേഹങ്ങൾ പോസ്റ്റുമോർട്ടത്തിനായി ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റി. പ്രതികളെ കണ്ടെത്തുന്നതിനായി ജില്ലയിൽ വ്യാപക പരിശോധനകളാണ് നടക്കുന്നത്.

English Summary: 9 Family members shot dead in sleep over marriage dispute in Pakistan