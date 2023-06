‘അരിക്കൊമ്പൻ നിരപരാധി, ചിന്നക്കനാലിൽ എത്തിക്കണം’: ഓട്ടോ ഡ്രൈവറുടെ ഒറ്റയാൾ പോരാട്ടം

മലപ്പുറം ∙ ജനങ്ങളെ വിറപ്പിച്ച കാട്ടാനയായ അരിക്കൊമ്പനെ ചിന്നക്കനാലിൽ തിരികെ എത്തിക്കണമെന്ന ആവശ്യവുമായി യുവാവിന്റെ ഒറ്റയാൾ പോരാട്ടം. ഇതിനായി കാസർകോട് മുതൽ തിരുവനന്തപുരം സെക്രട്ടേറിയറ്റ് വരെ കാൽനടയായി യാത്ര ചെയ്യുകയാണ് തൃശൂർ ചാലക്കുടി സ്വദേശി രേവദ് ബാബു. അരിക്കൊമ്പനെ തമിഴ്നാട്ടിൽനിന്ന് തിരിച്ചെത്തിച്ച് സ്വാഭാവിക ആവാസ മേഖലയായ ചിന്നക്കനാലിൽ വിടണമെന്നാണ് രേവദ് ബാബുവിന്റെ ആവശ്യം.

ചാലക്കുടിയിൽ ഓട്ടോ ഡ്രൈവറാണ് രേവദ് ബാബു. കാസർകോട് മുതൽ തിരുവനന്തപുരം വരെ കാൽനടയായി സഞ്ചരിക്കാനാണ് തീരുമാനം. ദിവസവും 100 കിലോമീറ്റർ വീതം നടക്കാനാണ് ലക്ഷ്യമിട്ടിരിക്കുന്നത്. ബുധനാഴ്ച അർധരാത്രി 12 മണിക്കാണ് യാത്ര ആരംഭിച്ചത്. നടക്കുന്ന വഴിയിൽ നാട്ടുകാരുമായി ഈ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നുമുണ്ട്. സെക്രട്ടേറിയറ്റിലെത്തി വനംമന്ത്രി എ.കെ.ശശീന്ദ്രനെ നേരിൽ കാണാനും രേവദിനു പദ്ധതിയുണ്ട്.

‘‘അരിക്കൊമ്പന്റെ നിരപരാധിത്വം കേരള ജനത തിരിച്ചറിയണം. അരിക്കൊമ്പൻ കൊലയാളിയാണെന്നും 9–10 പേരെ കൊന്നുവെന്നുമാണ് എല്ലാവരും മുദ്ര കുത്തുന്നത്. പക്ഷേ, അരിക്കൊമ്പൻ 10 പേരെ കൊന്നതിന്റെ തെളിവ് ചിന്നക്കനാൽ പഞ്ചായത്തിലോ പൂപ്പാറ പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിലോ മൂന്നാർ പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിലോ ഇടുക്കി പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിലോ മറ്റിടങ്ങളിലോ ഒന്നുമില്ല.’’ – രേവദ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

‘‘ആനയെ എന്തിനാണ് ഇവിടെനിന്ന് മാറ്റിയതെന്ന് നമുക്ക് അറിയണം. അതൊരു നിരപരാധിയായ ആനയായിരുന്നു. ഒരു മനുഷ്യജീവിയെ പോലും ആക്രമിച്ചിട്ടില്ല. അരിക്കൊമ്പനെ കേരള സർക്കാരും വനംവകുപ്പും തിരുനെൽവേലിയിൽ പോയി പിടിച്ചുകൊണ്ടുവന്ന് അതിന്റെ ആവാസ മേഖലയായ ചിന്നക്കനാലിൽ എത്തിക്കണം. എന്നിട്ട് ചിന്നക്കനാലിലെ 301 കോളനിയെ സർക്കാർ ഏറ്റെടുത്ത് അവർക്ക് ഫ്ലാറ്റ് നിർമിച്ചു നൽകണം. അതാണ് ശാശ്വത പരിഹാരം. അവർക്കെല്ലാം സർക്കാർ സംരക്ഷണം നൽകണം. അരിക്കൊമ്പൻ പോയാലും അവിടെ കുറെ ആനകളുണ്ട്. തിരുവനന്തപുരത്ത് എത്തുന്നതിനു മുൻ‌പ് അതിനു പരിഹാരം കാണണം’’ – രേവദ് ബാബു ആവശ്യപ്പെട്ടു.

English Summary: An Auto Driver Walks From Kasargod To Thiruvananthapuram Demanding Justice For Arikomban