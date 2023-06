‘സിദ്ധരാമയ്യ പേടിച്ചു, ഞാനായിരുന്നെങ്കിൽ...’: ചർച്ചയായി ശിവകുമാറിന്റെ വാക്കുകൾ

ബെംഗളൂരു∙ കർണാടകയിൽ ഉപമുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനം കൊണ്ട് തൃപ്തിപ്പെടേണ്ടിവന്ന ഡി.കെ.ശിവകുമാറിന്റെ പുതിയ പ്രസ്താവനയെച്ചൊല്ലി കോൺഗ്രസിൽ വിവാദം. മുഖ്യമന്ത്രി സിദ്ധരാമയ്യ ഭയപ്പെട്ടിരുന്നെന്ന തരത്തിലുള്ള പരാമർശമാണു രാഷ്ട്രീയ ചർച്ചകൾക്കു തിരി കൊളുത്തിയത്. കെംപെഗൗഡയുടെ ജന്മദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് നടന്ന പരിപാടിയിലായിരുന്നു പരാമർശം.

‘‘2017ൽ മുഖ്യമന്ത്രി സിദ്ധരാമയ്യയും ബെംഗളൂരു നഗര വികസനത്തിന്റെ ചുമതലയുള്ള മന്ത്രി കെ.ജെ.ജോർജും നഗരത്തിൽ സ്റ്റീൽ മേൽപ്പാലം നിർമിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രതിഷേധങ്ങളെ ഭയപ്പെട്ടിരുന്നു. ഞാനായിരുന്നെങ്കിൽ പ്രതിഷേധക്കാരുടെ ബഹളങ്ങളെ അവഗണിച്ച് പദ്ധതിയുമായി മുന്നോട്ടു പോകുമായിരുന്നു’’– ഇതായിരുന്നു കോൺഗ്രസ് സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ കൂടിയായ ശിവകുമാറിന്റെ വാക്കുകൾ.

കോൺഗ്രസിന്റെ ഗംഭീര വിജയത്തിനു പിന്നാലെ കർണാടകയുടെ മുഖ്യമന്ത്രി പദവിക്കായി സിദ്ധരാമയ്യയും ശിവകുമാറും കൊമ്പുകോർത്തിരുന്നു. സിദ്ധരാമയ്യ ഭയന്നിട്ടില്ലെന്നും പൊതുജനാഭിപ്രായം അതേവികാരത്തോടെ മാനിക്കുന്നയാളാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയെന്നും മന്ത്രി പ്രിയങ്ക് ഖർഗെ പ്രതികരിച്ചു. പരസ്പരം താഴ്ത്തിക്കെട്ടുന്ന പരാമർശങ്ങൾ പാടില്ലെന്നും ഒറ്റക്കെട്ടായി ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിനെ നേരിടണമെന്നുമാണ് സിദ്ധരാമയ്യയോടും ശിവകുമാറിനോടും കോൺഗ്രസ് പ്രസിഡന്റ് മല്ലികാർജുൻ ഖർഗെ നേരത്തേ നിർദേശിച്ചത്.

