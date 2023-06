മായ്ക്കാൻ കഴിയുന്ന മഷി: പേനയെ ചൊല്ലി ഋഷി സുനക് പുതിയ വിവാദത്തിൽ

ലണ്ടൻ∙ പേനയെ ചൊല്ലി വിവാദത്തിൽ ചെന്നുചാടിയിരിക്കുകയാണ് ബ്രിട്ടിഷ് പ്രധാനമന്ത്രി ‍ഋഷി സുനക്. അദ്ദേഹം ഉപയോഗിക്കുന്ന പേന തന്നെയാണു വിവാദനായകൻ. മായ്ക്കാൻ കഴിയുന്ന മഷിയുള്ള പേനയാണ് ഋഷി സുനക് ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്നാണു ദ് ഗാർഡിയന്റെ റിപ്പോർട്ട്.

പൈലറ്റ് വി ഫൗണ്ടെൻ പേനകളാണ് ഋഷി സുനക് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. 4.75 പൗണ്ടാണ് (495 രൂപ) പേനയുടെ വില. പ്രധാനമന്ത്രി ഔദ്യോഗിക ആവശ്യങ്ങൾക്ക് ഈ പേന ഉപയോഗിക്കുന്നതിന്റെ നിരവധി ചിത്രങ്ങളുണ്ട്. ഋഷി സുനക് മന്ത്രിസഭയിൽ ഈ പേന ഉപയോഗിക്കുന്നതിന്റെയും ഔദ്യോഗിക കത്തുകളിൽ ഒപ്പിടാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന്റെയും ചിത്രങ്ങളുണ്ട്.

മഷികൊണ്ട് എഴുതാൻ തുടങ്ങുന്നവർക്ക് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ പേനയെന്നാണ് ഇത് പുറത്തിറക്കുന്ന കമ്പനി തന്നെ പറയുന്നത്. തെറ്റുവരുത്തുകയാണെങ്കിലും മായ്ച്ചുകളയാൻ പറ്റുമെന്നതാണ് പ്രത്യേകത. ഇതോടെ ഋഷി സുനക് ഒപ്പുവച്ച ഔദ്യോഗിക രേഖകളിലെ സുരക്ഷയെക്കുറിച്ച് ചോദ്യം ഉയർന്നിരിക്കുകയാണ്. അതേസമയം മായ്ച്ചുകളയാൻ പറ്റുന്ന ഫീച്ചർ പ്രധാനമന്ത്രി ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ലെന്നു ഋഷി സുനകിന്റെ പ്രസ് സെക്രട്ടറി പറഞ്ഞു. എന്നാൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള പേന പ്രധാനമന്ത്രി ഉപയോഗിക്കുന്നതിലൂടെ പൊതുജനത്തിന്റെ വിശ്വാസം നശിക്കുമെന്നാണു ‌ഡെമോക്രസി ഗ്രൂപ്പിന്റെ നേതാവ് ടോം ബ്രേക്ക് പറയുന്നത്.

English Summary: New controversay that Rishi Sunak uses pens with erasable ink