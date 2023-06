വിരണ്ടോടിയ പോത്ത് 40 അടി താഴ്ചയുള്ള കിണറ്റിൽ വീണു; രക്ഷകരായി അഗ്നിരക്ഷാ സേന–വിഡിയോ

മലപ്പുറം∙ കൊണ്ടോട്ടി കൂട്ടലിങ്ങലിൽ 40 അടിയോളം താഴ്ചയുള്ള കിണറിൽ വീണ പോത്തിന് രക്ഷകരായി മലപ്പുറം അഗ്നിരക്ഷാ സേന. ബുധനാഴ്ച രാവിലെ 11 മണിയോടെയാണ് സംഭവം. കൂട്ടാലിങ്ങൽ സ്വദേശി അമ്പായത്തിങ്ങൽ വീട്ടിൽ മുഹമ്മദിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള 250 കിലോയോളം ഭാരമുള്ള പോത്ത് ആണ് കിണറ്റിൽ വീണത്. പോത്തിനെ വാഹനത്തിൽനിന്ന് ഇറക്കുമ്പോൾ വിരണ്ടോടി കിണറ്റിൽ വീഴുകയായിരുന്നു.

ഉടനെ വീട്ടുകാർ മുണ്ടുപറമ്പ് അഗ്നിരക്ഷാ സേനയിൽ വിവരമറിയിച്ചു.സംഭവ സ്ഥലത്തെത്തിയ അഗ്നിരക്ഷാ സേനയിലെ സീനിയർ ഫയർ ഓഫിസർ എം.പ്രദീപ്‌ കുമാറും ഫയർ ഓഫിസർ എ.എസ്.പ്രദീപും എക്സ്റ്റൻഷൻ ലാഡർ ഉപയോഗിച്ച് കിണറ്റിൽ ഇറങ്ങി പോത്തിനെ ബെൽറ്റ്‌ ധരിപ്പിച്ച് സേനാഗംങ്ങളുടെയും നാട്ടുകാരുടെയും സഹായത്തോടെ മുകളിലേക്കു വലിച്ചു കയറ്റി.

കിണറിൽ അഞ്ച് അടിയോളം വെള്ളമുണ്ടായതിനാൽ പോത്തിന് കാര്യമായി പരുക്കുകളൊന്നും തന്നെ ഇല്ല. സീനിയർ ഫയർ ആൻഡ് റസ്ക്യൂ ഓഫിസർ എം.പ്രദീപ്‌ കുമാറിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഫയർ ആൻഡ് റെസ്ക്യു ഓഫിസർ ഡ്രൈവർ സി.രജീഷ്, ഫയർ ആൻഡ് റെസ്ക്യു ഓഫിസർമാരായ വി.വിപിൻ, ജിഷ്ണു, ഹോം ഗാർഡ് അശോക് കുമാർ തുടങ്ങിയവർ രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു.

