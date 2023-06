ത്രിപുരയിൽ ഘോഷയാത്രക്കിടെ വൈദ്യുതാഘാതം: 2 കുട്ടികളടക്കം 6 പേർ മരിച്ചു

അഗർത്തല∙ ത്രിപുരയിലെ ഉനകോട്ടി ജില്ലയിലെ കുമാർഘട്ടിൽ രഥഘോഷയാത്രയ്ക്കിടെ വൈദ്യുതാഘാതമേറ്റ് രണ്ടുകുട്ടികളടക്കം ആറുപേർ മരിച്ചു. പതിനഞ്ചുപേർക്ക് പരുക്കുണ്ട്. ഇവരെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. ഘോഷയാത്രയ്ക്ക് ഉപയോഗിച്ച ഇരുമ്പ് കൊണ്ട് നിര്‍മിച്ച രഥം ഹൈവോൾട്ടേജിലുള്ള ഇലക്ട്രിക് കമ്പിയുമായി കൂട്ടിമുട്ടിയതാണു അപകടത്തിനു കാരണം. പരുക്കേറ്റ് ആശുപത്രിയില്‍ ചികിത്സയില്‍ കഴിയുന്ന പലരുടെയും നില ഗുരുതരമാണ്.



ആറുപേരുടെ മരണത്തിൽ ത്രിപുര മുഖ്യമന്ത്രി മണിക് സാഹ അനുശോചനം രേഖപ്പെടുത്തി. അഗർത്തലയിൽനിന്നു സംഭവം നടന്ന കുമാർഘട്ടിലേക്കു യാത്ര തിരിച്ചതായി മണിക് സാഹ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ അറിയിച്ചു. ദുരന്തത്തിൽ വളരെയധികം വേദനയുണ്ട്. മരിച്ചവരുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളെ അനുശോചനം അറിയിക്കുകയാണ്. പരുക്കേറ്റവർ വേഗം സുഖംപ്രാപിക്കാൻ ആശംസിക്കുന്നു. ബുദ്ധിമുട്ടേറിയ ഘട്ടത്തിൽ സർക്കാർ ദുരന്തത്തിനിരയായവർക്കൊപ്പം ഉണ്ടാകുമെന്നും മണിക് സാഹ കുറിച്ചു. പൊലീസ് സംഭവത്തിൽ അന്വേഷണം തുടങ്ങി.

