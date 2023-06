ഛത്തീസ്ഗഡിൽ അനുനയ നീക്കവുമായി കോൺഗ്രസ്; ടി.എസ്.സിങ് ദേവ് ഉപമുഖ്യമന്ത്രി

റായ്പുർ∙ തിരഞ്ഞടുപ്പ് അടുത്ത ഛത്തീസ്ഗഡിൽ അനുനയ നീക്കവുമായി കോൺഗ്രസ് ഹൈക്കമാൻഡ്. ടി.എസ്.സിങ് ദേവിനെ ഉപമുഖ്യമന്ത്രിയാക്കി. സിങ് ദേവിനെ ഉപമുഖ്യമന്ത്രിയാക്കാനുള്ള തീരുമാനം കോൺഗ്രസ് ദേശീയ അധ്യക്ഷൻ മല്ലികാർജുൻ ഖർഗെ അംഗീകരിച്ചതായി കോൺഗ്രസ് സംഘടനാകാര്യ ജനറൽ സെക്രട്ടറി കെ.സി.വേണുഗോപാൽ പ്രസ്താവനയിൽ അറിയിച്ചു. ഈ വർഷം അവസാനം തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കാനിരിക്കെയാണ് കോൺഗ്രസിന്റെ കരുനീക്കം. തിരഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഖർഗെയും കോൺഗ്രസ് നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധിയും സംസ്ഥാന നേതാക്കളുമായി നടത്തിയ ചർച്ചയ്ക്കൊടുവിലാണ് തീരുമാനം.

നിലവിലെ മുഖ്യമന്ത്രി ഭൂപേഷ് ബാഗെലും സിങ് ദേവും മുഖ്യമന്ത്രി പദത്തിനായി കൊമ്പുകോർത്തിരുന്നു. 2018ൽ മുഖ്യമന്ത്രിയായി അധികാരത്തിലേറുമ്പോൾ 2020 ആകുമ്പോൾ തനിക്ക് പദവി കൈമാറാമെന്ന് ബാഗെൽ ഉടമ്പടി വച്ചിരുന്നെന്ന് സിങ് ദേവ് അവകാശപ്പെട്ടിരുന്നു. എന്നാൽ അത്തരത്തിൽ ഒരു ഉടമ്പടിയെക്കുറിച്ച് തനിക്ക് അറിവില്ലെന്നാണ് ബാഗെലിന്റെ പക്ഷം.

ഇരുവരും തമ്മിലുള്ള പോരിന്റെ ഭാഗമായി വരാനിരിക്കുന്ന തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിക്കാനില്ലെന്ന സൂചനയും സിങ് ദേവ് നൽകിയിരുന്നു. തുടർന്ന് സിങ് ദേവിന്റെ അനുനയിപ്പിക്കാനുള്ള നീക്കത്തിന്റെ ഭാഗമായാണ് ഇപ്പോൾ ഉപമുഖ്യമന്ത്രി പദം നൽകുന്നതെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ.



2018 ൽ ഭരണം ലഭിച്ചപ്പോൾ മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനത്തേക്കുയർന്ന പേരാണ് മുതിർന്ന നേതാവ് ടി.എസ്.സിങ് ദേവിന്റേത്. പക്ഷേ, അദ്ദേഹത്തെ വെട്ടി ഭൂപേഷ് ബാഗെൽ മുഖ്യമന്ത്രിയായി. 5 വർഷത്തിനിപ്പുറം വീണ്ടും തിരഞ്ഞെടുപ്പിനൊരുങ്ങുമ്പോൾ സംസ്ഥാന രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ബാഗെൽ കരുത്തനായി മാറിക്കഴിഞ്ഞു. ഹൈക്കമാൻഡിൽ പ്രിയങ്കയുടെ പിന്തുണയും ബാഗെലിനുണ്ട്. വരാനിരിക്കുന്ന തിരഞ്ഞെടുപ്പിനെ സംസ്ഥാനം ഒറ്റക്കെട്ടായി നേരിടണമെന്ന കോൺഗ്രസ് ഹൈക്കമാൻഡിന്റെ തീരുമാനത്തിനു പിന്നാലെയാണ് പുതിയ നീക്കം.



English Summary: Chhattisgarh Chief Minister Bhupesh Baghel's rival TS Singh Deo made his deputy ahead of election later this year