വെർസോവ – ബാന്ദ്ര കടൽപ്പാലം ഇനി വീർ സവർക്കർ സേതു; എംടിഎച്ച്എലിന് വാജ്പേയിയുടെ പേരും

മുംബൈ∙ മഹാരാഷ്ട്രയിലെ മുംബൈയിലുള്ള വെർസോവ – ബാന്ദ്ര കടൽപ്പാലത്തിന് വീർ സവർക്കർ സേതു എന്നു പേരിടും. ഒരു മാസം മുൻപ് മുഖ്യമന്ത്രി ഏക്നാഥ് ഷിൻഡെ ഇക്കാര്യം പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. ഇന്നു ചേർന്ന മന്ത്രിസഭാ യോഗമാണ് ഇക്കാര്യത്തിൽ അന്തിമ തീരുമാനം എടുത്തത്. പുതിയ പാർലമെന്റിന്റെ ഉദ്ഘാടനവും സവർക്കറുടെ ജന്മദിനവും കൊണ്ടാടുന്ന വേളയിൽ മേയ് 28നാണ് ഷിൻഡെ ഇക്കാര്യം പറഞ്ഞത്.

മുംബൈ ട്രാൻസ് ഹാർബർ കടൽപ്പാലത്തിന് (എംടിഎച്ച്എൽ) പേര് അടൽ ബിഹാറി വാജ്പേയിയുടെ പേരിടാനും തീരുമാനമായി. അടുത്ത വർഷം നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കാനിരിക്കെ ജനങ്ങളിൽ മഹാരാഷ്ട്രീയൻ വികാരം ഉണർത്തുക ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് പേരുമാറ്റം എന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ.

മഹാരാഷ്ട്രയിൽ ഉദ്ധവ് താക്കറെ വിഭാഗത്തിന്റെ ശിവസേനയും മഹാവികാസ് അഘാടിയിലെ മറ്റുള്ളവരും തമ്മിൽ വിള്ളലുണ്ടാക്കാനായി സവർക്കറുടെ പേരു പറഞ്ഞ് ഏക്നാഥ് ഷിൻഡെ സർക്കാർ കൊമ്പുകോർക്കാറുണ്ട്. എംപി സ്ഥാനത്തുനിന്ന് അയോഗ്യനാക്കപ്പെട്ട രാഹുൽ മാർച്ചിൽ ‘എന്റെ പേര് സവർക്കറെന്നല്ല, ഗാന്ധിയെന്നാണ്. ഗാന്ധി ആരോടും മാപ്പു പറഞ്ഞിട്ടില്ല’ എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു. രണ്ടാഴ്ച മുൻപ് കർണാടകയിലെ കോൺഗ്രസ് സർക്കാർ സിലബസിൽ ആറു മുതൽ 10ാം ക്ലാസ് വരെയുള്ളവരുടെ കന്നഡ, സോഷ്യൽ സയൻസ് പാഠപുസ്കങ്ങളിൽനിന്ന് സവർക്കറുടെയും ആർഎസ്എസ് സ്ഥാപകൻ കെ.ബി. ഹെഡ്ഗെവാറിനെയും മറ്റും കുറിച്ചുള്ള പാഠഭാഗങ്ങൾ ഒഴിവാക്കിയിരുന്നു. ഇതെല്ലാം എടുത്തുകാട്ടി ഉദ്ധവിനെയും കൂട്ടരെയും ആക്രമിക്കാൻ ഷിൻഡെ വിഭാഗം ശ്രമിക്കാറുണ്ട്.

