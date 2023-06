ന്യൂയോര്‍ക്ക്∙ മുന്‍ ലാന്‍ഡിങ് ഗിയർ തകരാറിലായ ഡെല്‍റ്റ എയര്‍ലൈന്‍സിന്റെ ബോയിങ് 717 വിമാനം നോര്‍ത്ത് കരോലിനയിലെ ഷാര്‍ലറ്റ് ഡഗ്ലസ് വിമാനത്താവളത്തില്‍ അടിയന്തര ലാന്‍ഡിങ് നടത്തി യാത്രക്കാര്‍ക്കു പരുക്കില്ല. തുടര്‍ന്ന് റണ്‍വേ അടച്ച് വിമാനം റണ്‍വേയില്‍നിന്നു മാറ്റി. അറ്റ്‌ലാന്റയില്‍നിന്ന് പ്രാദേശിക സമയം രാവിലെ 7.25-ന് പുറപ്പെട്ട വിമാനത്തില്‍ 96 യാത്രക്കാരും രണ്ട് പൈലറ്റുമാരും മൂന്നു ജീവനക്കാരുമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്.



വിമാനം പറക്കുന്നതിനിടെ മുന്‍ചക്രത്തില്‍ പ്രശ്‌നമുള്ളതായി പൈലറ്റിനു വിവരം ലഭിച്ചു. തുടര്‍ന്ന് വിമാനത്താവളത്തിലെ എയര്‍ ട്രാഫിക്ക് കണ്‍ട്രോള്‍ ടവര്‍ ഇതു സ്ഥിരീകരിക്കുകയും ചെയ്തു. മുന്‍ഭാഗത്തെ ലാന്‍ഡിങ് ഗീയര്‍ ഡോറുകള്‍ തുറന്നിരുന്നെങ്കിലും മുന്‍ചക്രം പുറത്തേക്കു വന്നിരുന്നില്ല. പിന്നീട് വിമാനത്തിന്റെ മുന്‍ഭാഗം റണ്‍വേയില്‍ ഉരയുന്ന തരത്തിലാണ് വിമാനം ഇറക്കിയത്. സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കുമെന്ന് ഫെഡറല്‍ ഏവിയേഷന്‍ അഡ്മിനിസ്‌ട്രേഷന്‍ അറിയിച്ചു. മുന്‍ഭാഗം നിലത്തമര്‍ന്ന് വിമാനം കിടക്കുന്നതിന്റെയും യാത്രക്കാരെ അടിയന്തരമായി പുറത്തിറക്കുന്നതിന്റെയും വിഡിയോ പുറത്തുവന്നു.

English Summary: Delta Plane Lands Without Front Landing Gear At US Airport