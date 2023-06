ഭർത്താവ് ലഹരിക്ക് അടിമ, കൂട്ടുകാരുമായി ചേർന്ന് ലൈംഗിക പീഡനം, സ്വകാര്യ ചിത്രങ്ങൾ പകർത്തി: പരാതി

ബെംഗളൂരു∙ സുഹൃത്തുക്കൾക്കൊപ്പം ചേർന്ന് ഭർത്താവ് ലൈംഗികമായി ഉപദ്രവിക്കുകയും സ്വകാര്യ ചിത്രങ്ങൾ പകർത്തുകയും ചെയ്തെന്ന് യുവതിയുടെ പരാതി. ബെംഗളൂരുവിലെ എച്ച്എസ്ആർ പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിലാണ് ടെക്നിക്കൽ മേഖലയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന യുവതി പരാതി നൽകിയത്. ഭർത്താവ് ലഹരിക്ക് അടിമയാണെന്നും തന്നെ നിരന്തരം ലൈംഗിക പീഡനത്തിന് ഇരയാക്കുന്നെന്നും യുവതിയുടെ പരാതിയിൽ പറയുന്നു. ആന്ധ്രാപ്രദേശ് സ്വദേശിയായ അഖിലേഷ് ധർമരാജ് ആണ് യുവതിയുടെ ഭർത്താവ്.

സംഭവത്തെ കുറിച്ച് പൊലീസ് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ: 2019ൽ ഒരു മാട്രിമോണിയൽ വെബ്സൈറ്റിലൂടെയാണ് ഇരുവരും കണ്ടുമുട്ടുന്നത്. വിവാഹത്തിനു ശേഷം വസന്ത് നഗർ സ്വദേശിനിയായ യുവതി ഭർത്താവിനൊപ്പം എച്ച്എസ്ആറിലേക്ക് താമസം മാറ്റി. ആദ്യമൊക്കെ ബന്ധം നന്നായി പോയിരുന്നു. എന്നാൽ കുറച്ചു നാളുകൾക്ക് ശേഷമാണ് അഖിലേഷ് ലഹരിക്ക് അടിമയാണെന്ന് യുവതി മനസ്സിലാക്കുന്നത്. കഞ്ചാവ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ലഹരിവസ്തുക്കൾ വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് അത് യുവതിയുടെ മുന്നിൽവച്ച് ഉപയോഗിക്കുന്നതു പിന്നീട് പതിവായി.



ഇത് ചോദ്യം ചെയ്തപ്പോൾ യുവതിയെ ഭീഷണിപ്പെടുത്താനും ഉപദ്രവിക്കാനും തുടങ്ങി. മാത്രമല്ല സുഹൃത്തുക്കളെ വീട്ടിലേക്ക് വിളിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന് ലഹരിപാർട്ടികൾ നടത്താനും തുടങ്ങി. ഭർത്താവിന്റെ സുഹൃത്തുക്കളും തന്നെ ലൈംഗികമായി ചൂഷണം ചെയ്തെന്നു യുവതി പരാതിയിൽ പറയുന്നു.



ഉപദ്രവം സഹിക്കാനാകാതെ യുവതി സ്വന്തം വീട്ടിലേക്ക് വന്നെങ്കിലും ഭർത്താവ് അവിടെയും എത്തി യുവതിയെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി. തിരികെ എത്തിയില്ലെങ്കിൽ കൊന്നു കളയുമെന്നു വരെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയതായി യുവതി പരാതിയിൽ പറഞ്ഞു. അഖിലേഷ് കിടപ്പുമുറിയിലും ബാത്റൂമിലുമടക്കം സിസിടിവികൾ ഘടിപ്പിച്ചിരുന്നെന്നും ഇത് ചോദ്യം ചെയ്തപ്പോൾ തന്നെ അപമാനിച്ചെന്നും യുവതി പറഞ്ഞു. യുവതിയുടെ സ്വകാര്യ ചിത്രങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കുമെന്ന് ഭീഷണിയും മുഴക്കി.

